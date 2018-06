Les infos du jour en France

Aulas rêve de garder Fekir à Lyon. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens d’envergure dont Liverpool, Nabil Fekir ne manque pas de courtisans. Pourtant, Jean-Michel Aulas n’a pas dit son dernier mot et rêverait de le conserver selon Le Progrès.

L’OM prêt à payer la clause de Mario Balotelli. Alors que Mario Balotelli a expliqué ce dimanche qu’un retour en Serie A cet été était compliqué, La Gazzetta dello Sport nous apprend que l’Olympique de Marseille est disposé à payer le montant de sa clause libératoire, qui s’élèverait à 10 M€. Pourtant considéré comme en fin de contrat cette saison, un flou entoure la situation contractuelle de l’attaquant italien et il se pourrait que l’OM soit obligé de verser une somme à l’OGC Nice pour s’attacher ses services.

Libre de tout contrat depuis la fin de son contrat à Manchester City, Yaya Touré s’est avoué séduit par le projet de l’Olympique de Marseille dans les colonnes de France Football.

Selon A Bola, le FC Porto est en contact avec le milieu de terrain de l’OGC Nice Adrien Tameze.

Le FC Nantes a rendez-vous ce lundi avec Miguel Cardoso et ses représentants selon les informations de 20Minutes.

En fin de contrat avec le FC Nantes, Adrien Thomasson a l’embarras du choix. Selon France Football, Parme, Saint-Étienne, Montpellier, Strasbourg et le Stade de Reims figurent parmi les prétendants du milieu de terrain.

René Lobello, nouvel entraineur du Tours FC

Jakob Johansson rejoint Rennes

Jakob Johansson rejoint Rennes

Obrehauser file au Gaz !

Olivier Verdon deux ans à Sochaux

La Juve prépare un mercato 5 étoiles. A l’étranger, ça va bouger fortement cet été à la Juve. Pas mal de joueurs vont quitter le club afin de renouveler l’effectif. C’est déjà le cas de Asamoah qui est en fin de contrat. Il pourrait être suivi par Gianluigi Buffon, qui a annoncé la fin de son aventure dans son club de toujours et qui pourrait filer au PSG. Stephan Lichtsteiner lui est en négociations avancées avec Arsenal mais pour le moment aucun accord n’a été trouvé. Alex Sandro, de son côté, discuterait avec Manchester United. Mehdi Benatia et Miralem Pjanic pourraient aussi avoir des envies d’ailleurs. Enfin, Gonzalo Higuain pourrait être poussé vers la sortie par les dirigeants Bianconeri. Ils réfléchiraient donc à un possible remplaçant. Les noms de Robert Lewandowski, Mauro Icardi et d’Alvaro Morata ont été cités. L’attaquant des Blues semble le plus proche d’un retour. On parle aussi d’un intérêt pour Anthony Martial en manque de temps de jeu à Manchester United. Au milieu de terrain, un accord aurait été trouvé pour la venue de Emre Can, en fin de contrat à Liverpool. Bryan Cristante de l’Atalanta mais surtout Milinkovic-Savic de la Lazio seraient aussi des priorités pour la Vieille Dame. En défense, les noms de Joao Cancelo, de Mateo Darmian et de Diego Godin seraient dans la short-list turinoise afin de renouveler une défense vieillissante. Enfin, le gardien du Genoa Mattia Perin devrait s’engager avec la Juventus dans les prochains jours. Il viendra remplacer numériquement Gianluigi Buffon.

Ça va bouger aussi à Valence dans le sens des arrivées. L’option d’achat de Geoffrey Kondogbia a été levée dès la fin du championnat. Désormais, les Espagnols veulent conserver Gonçalo Guedes. Mais le dossier est bloqué par les exigences du PSG. Le champion de France réclamerait jusqu’à 80 millions d’euros pour le lâcher alors que Valence ne pourrait pas mettre plus de 40. Tout devrait se décanter après la Coupe du Monde. Mais ce n’est pas tout. Pour leur retour en Ligue des champions, les Valencians veulent aussi frapper fort. Les noms de Thomas Meunier, de Thorgan Hazard et de Daniel Wass sont aussi apparus à la une de l’actualité. Enfin, ils voudraient chiper Zaydou Youssouf aux Girondins de Bordeaux. Jeune milieu de terrain espoir de 18 ans, il serait intéressé par le projet des Espagnols.

D’après France Football, Sadio Mané aurait pu rejoindre le Real Madrid cet été. Il était même considéré comme la première recrue offensive du mercato 2018.

Selon les informations de France Football, Tottenham est très chaud pour recruter Morgan Sanson.

Selon Marca, Unai Emery aimerait attirer Steven N’Zonzi dans ses filets à Arsenal.

Kicker annonce que le Bayern Munich songerait à Lucas Digne pour devenir la doublure de David Alaba sur le flanc gauche de sa défense.

Selon Sky Italia, Emre Can s’est entendu avec la Juventus Turin autour d’un contrat de 4 ans. L’international allemand âgé de 24 ans viendra donc renforcer l’entrejeu du club turinois, qui cherchait à se renforcer dans ce secteur.

Arsenal discute avec la Juve pour Stephan Lichtsteiner. Les discussions ont été entamées, mais aucun accord n’a pour le moment été trouvé. C’est le latéral droit international suisse qui l’a confirmé lui-même.

D’après les informations d’ABC, Antoine Griezmann aurait informé son entourage qu’il avait décidé de rester à l’Atlético et qu’il avait informé le FC Barcelone qu’il était inutile de lever sa clause libératoire.

Le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu a annoncé en conférence de presse que le montant de la nouvelle clause libératoire de Samuel Umtiti s’élevait à 500 M€.

Diego Rigonato file à Al Dhafra !

Très heureux pour ce nouveau défi !

Merci seigneur de toujours me guider

Diego Rigonato file à Al Dhafra !

Kilian Ludewig à Salzbourg

Kilian Ludewig à Salzbourg

Watford prête Juan Hernandez une saison de plus à Huesca

Criscito arrive au Genoa

Certi amori non finiscono mai. Soprattutto se sono rossoblù

Il 6 giugno riabbracciamo @mimmo_criscito4, primo grande colpo del mercato estivo. Presentazione h. 12.00

Diretta Facebook h. 12.30

Criscito arrive au Genoa

Dani Garcia signe à l’Athletic