Les infos du jour en France

Ça chauffe de plus en plus entre l’Olympique Lyonnais et Tino Kadewere. D’après les informations du Paris-Normandie, l’OL devrait boucler le transfert de l’attaquant havrais la semaine prochaine. Nous vous annoncions vendredi que la formation lyonnaise avait formulé une offre d’environ 14M€ au HAC pour le meilleur buteur de Ligue 2. Et selon le quotidien normand, les dirigeants des deux clubs devraient se retrouver lundi ou mardi pour finaliser le tout. L’international zimbabwéen, lui, se serait déjà mis d’accord avec son futur club.

D’après nos informations, la semaine passée, la direction du PSG a contacté l’entourage de Steven Nzonzi pour prendre la température. Prêté par la Roma, le milieu de terrain est actuellement en difficultés à Galatasaray où il a été mis sur la touche. Cependant nous pouvons également assurer que l’affaire en est restée là, Leonardo n’étant pas intéressé par sa venue pour cet hiver.

Les infos du jour à l’étranger

A l’étranger, on passe à notre focus du jour sur la Juventus de Turin. Un échange Ivan Rakitic-Fererico Bernardeschi pourrait avoir lieu. Le milieu de terrain de la Juve joue moins depuis quelques semaines, alors que le croate du Barca est sans cesse annoncé sur le départ depuis plusieurs mercatos désormais. L’arrivée de Quique Setién sur le banc catalan pourrait chambouler cet échange. La situation de Rakitic semble floue et il ne sait pas encore si le technicien espagnol compte sur lui pour le reste de la saison. Les Bianconeri restent attentifs à la situation de plusieurs joueurs pour l’été prochain dont notamment deux Parisiens. En effet, libre en juin prochain, Thomas Meunier intéresse fortement la Juve. La situation de Mauro Icardi n’étant pas encore fixée avec le club parisien, les rumeurs d’un retour en Italie sont insistantes. Si c’était le cas, le club de Cristiano Ronaldo serait un courtisan crédible à sa signature. La Juventus prépare aussi l’avenir et devrait prochainement engager l’espoir français du FC Nantes, Jean-Claude Ntenda. Un montant de 400 000 euros est évoqué pour le jeune latéral gauche. Enfin, les Bianconeri seraient sur les traces de Talles Magno. Le jeune prodige de Vasco de Gama impressionne pour ses débuts professionnels et par sa qualité de dribbles. Cependant la concurrence est rude sur le dossier avec le FC Barcelone et plusieurs clubs de Ligue 1. Enfin au rayon des départs, Emre Can ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Annoncée au Paris Saint-Germain, la piste semble s’être refroidie ces derniers temps. Everton et Manchester United sont sur les rangs pour accueillir le milieu de terrain allemand.

Paco Alcacer pourrait revenir en Espagne et quitter le Borussia Dortmund. L’attaquant qui a perdu sa place cette saison avec le club allemand, a été proposé à l’Atlético de Madrid, au Séville FC et à Valence. Alcacer aurait fait son choix et voudrait poursuivre sa carrière chez les Ches.

Les officiels du week-end

Lukas Podolski quitte le Japon et le Vissel Kobe. L’ancien international allemand est en fin de contrat le 31 janvier prochain et il ne sera pas renouvelé par le club nippon. Robert Beric quitte l’AS Saint-Étienne et traverse l’Atlantique pour rejoindre Chicago Fire Fc. Claudio Beauvue s’est engagé avec le Deportivo Corogne en deuxième division espagnole jusqu’en 2021. Il arrive en provenance du Celta Vigo.