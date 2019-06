Les infos du jour en France

La Juve ne lâche rien pour Marquinhos. Les Bianconeri voient toujours le défenseur central du PSG comme la pièce manquant à leur défense. Pour convaincre le Paris SG de lâcher leur Brésilien, les Turinois songent à inclure un joueur dans l’opération. Selon le Corriere dello sport, la Juve pourrait insérer Douglas Costa (28 ans) en plus d’une indemnité de transfert dans son offre pour le défenseur central. Rappelons néanmoins que « Marqui » avait indiqué au début du mercato son souhait de rester dans la capitale française.

L’OM pense à Riza Durmisi. L’Olympique de Marseille devrait se chercher un latéral gauche cet été pour venir concurrencer Jordan Amavi la saison prochaine. Selon les informations de L’Équipe, les Phocéens viseraient Riza Durmisi. Âgé de 25 ans et sous contrat jusqu’en juin 2023, il évolue depuis un an du côté de la Lazio Rome. Cependant, il s’agit d’une nouvelle prise de renseignement pour l’OM qui doit d’abord vendre avant d’acheter.

En bref en France

Info FM : considéré comme un joueur à fort potentiel, Matteo Tramoni ne manque pas de courtisans à l’orée de ce mercato estival. Si l’Olympiakos rêve toujours de se l’offrir, les Girondins de Bordeaux travaillent activement à son recrutement et sont revenus à l’assaut, eux qui souhaitaient déjà s’attacher les services du grand espoir tricolore cet hiver.

Annoncé proche de l’Inter, Nicolo Barella (22 ans) est aussi apprécié du côté du PSG. D’après le journal local La Nuova Sardegna, le nouveau directeur sportif parisien, Leonardo a même contacté les dirigeants de Cagliari, histoire de prendre la température pour un éventuel transfert du milieu de terrain. Le club italien réclame 50 M€ pour son joueur.

Watford a offert 30 M€ pour s’offrir Ismaïla Sarr, selon les informations de L’Équipe. Une somme repoussée par Rennes qui en attend au moins 40. Un montant que pourrait poser sur la table Newcastle, autre club interessé par l’attaquant international sénégalais.

Prêté cette saison à Nîmes, Baptiste Guillaume ne devrait pas revenir à Angers. D’après RMC, l’attaquant belge va prendre la direction de la Ligue 2 pour rejoindre l’AJ Auxerre.

Malgré le maintien de Dijon en Ligue 1, Chang-hoon Kwon (24 ans) va quitter le club. Selon L’Equipe, le Sud-Coréen va rejoindre l’Allemagne mais le nom de sa future équipe de Bundesliga n’a pas filtrée. Il y signera un contrat de deux ans.

Comme l’indique RMC Sport, Gaëtan Robail devrait signer au RC Lens dans les prochains jours. Le PSG va récupérer 1 M€ pour la vente de son joueur, assorti d’un fort pourcentage à la revente (50%).

C’est officiel !

Jorginho quitte l’ASSE et file à Ludogorets. Les deux clubs sont tombés d’accord pour le transfert du milieu de terrain. Il fera parti du club bulgare à partir du 1er juillet.

Umut Bozok débarque à Lorient. Auteur d’une saison en demi-teinte où il n’aura inscrit que deux buts en 27 rencontres, Umut Bozok (22 ans) a quitté le Nîmes Olympique. L’attaquant turc s’est engagé avec trois ans avec le FC Lorient.

Jeando Fuchs à Alavés. Le Deportivo Alavés enregistre la venue du milieu de terrain de Sochaux, Jeando Fuchs (21 ans). La durée de contrat du Camerounais n’a pas été indiquée.

Quentin Bernard file à l’AJA. Après avoir obtenu la montée avec Brest, Quentin Bernard n’accompagnera pas le club breton en Ligue 1. Le latéral gauche de 29 ans vient de signer un contrat de deux ans avec l’AJ Auxerre.

Alexandre Coeff est Auxerrois. Arrivé l’hiver dernier au Gazélec Ajaccio, Alexandre Coeff (27 ans) ne va pas rester en Corse. Le milieu de terrain défensif s’est engagé pour deux saisons avec l’AJ Auxerre.

Florian Escales signe à Laval. En fin de contrat à l’OM, Florian Escales signe à Laval comme l’a annoncé le club de National 1, avec qui il s’est engagé pour deux saisons.

Les infos du jour à l’étranger

Négociations entre le Barça et le PSG pour Neymar ? Selon les informations de la presse brésilienne ce lundi, les discussions ont déjà démarré entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain pour un retour de Neymar. Globo Esporte explique qu’elles seraient même plutôt bien avancées. Les deux clubs doivent encore trouver un accord, mais on semble se diriger vers un montant de 100 millions d’euros en plus d’un ou plusieurs joueurs, parmi lesquels on pourrait retrouver Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé ou Ivan Rakitic. Le vestiaire du Barça valide en tout cas un retour de la star brésilienne. Messi et Suarez notamment auraient fait part de leur enthousiasme.

Le FC Barcelone en plein ébullition. En plus de Neymar, le dossier Antoine Griezmann traine lui aussi en longueur. Annoncé au club depuis de nombreux mois, et le Français a vu le Président du Barça, Josep Maria Bartomeu, expliquer qu’il n’y avait encore rien de signé. Le dossier De Ligt n’est lui aussi pas encore terminé non plus. Le Néerlandais, proche du Barça il y a encore quelques semaines, s’éloigne finalement du club. Un rapprochement avec le Paris Saint-Germain - même si selon Catalunya Radio sa famille lui déconseillerait de rejoindre la capitale - , et des contacts encore récents avec la Juventus, freinent pour le moment les dirigeants de Barcelone. Côté départ, Philippe Coutinho a été approché par le PSG. Denis Suarez, dans le viseur de Valence, André Gomes, dans celui d’Everton, ainsi que Malcom et Jasper Cillessen, sont aussi de sérieux candidats à un départ.

La Juve propose plus que le Real pour Pogba. Le champion du monde, Paul Pogba, qui a annoncé dimanche ses envies de départ, a semble-t-il l’embarras du choix cet été. Un duel devrait avoir lieu entre la Juventus Turin et le Real Madrid. Manchester United a reçu une offre des deux prétendants. À en croire Goal.com, le club italien a proposé entre 130 et 140 M€ quand son homologue espagnol a pour sa part formulé une offre de 125 M€. Cependant, MU fait tout pour retenir Pogba. Les pensionnaires d’Old Trafford auraient proposé un salaire de 557 666€ par semaine au natif de Lagny-sur-Marne pour le convaincre de rester. Soit un salaire annuel de près de 29 M€ ! Aujourd’hui, il perçoit 323 409€ par semaine, soit 16,8 M€ à l’année. Alors que choisira le Français ?

Naples va changer en profondeur. Au niveau des arrivées, on parle beaucoup de James Rodriguez. Le Colombien, de retour au Real après son prêt au Bayern, voudrait rejoindre le Napoli et son ancien coach chez les Merengues, Carlo Ancelotti. Le transfert est de plus en plus chaud, le joueur serait même déjà d’accord avec les Napolitains pour un prêt d’une saison. L’attaquant du PSV Eindhoven Hirving Lozano, serait aussi tout proche de s’engager avec le club italien. Le Valencian Rodrigo serait également dans les petits papiers. En défense, Kieran Trippier, de Tottenham, Kenny Lala, de Strasbourg ou encore Kostas Manolas, de la Roma, sont aussi évoqués pour renforcer l’arrière garde napolitaine. David Ospina pourrait aussi voir son option d’achat levée après un prêt d’une saison par Arsenal. Dans le sens des départs, Raul Albiol serait tout proche de rejoindre Villarreal. Mais les trois cas qui vont agiter le Napoli cet été se nomment Lorenzo Insigne, Allan et Kalidou Koulibaly.

En bref à l’étranger

Info FM : après un prêt de deux ans à Marseille, Aymen Abdennour va donc retourner au FC Valence en cet été 2019. Mais à un an de la fin de son contrat, un départ est plus que probable pour le défenseur âgé de 29 ans. D’après nos informations, des écuries espagnoles, italiennes, russes et turques, dont les noms n’ont pas filtré, se sont renseignées à son sujet.

Selon les informations de Skysports, Manchester City va payer la clause du milieu de terrain de l’Atlético de Madrid, Rodri, à savoir 70 M€. L’Espagnol de 22 ans aurait déjà affirmé à ses dirigeants qu’il voulait changer d’air, après une saison avec les Colchoneros. Les Citizens devraient aussi recruter João Cancelo. Le latéral droit de la Juventus Turin pourrait débarquer pour une somme comprise entre 50 et 60 M€ et venir remplacer numériquement Danilo, en instance de transfert.

Juan Mata faisait partie de ces joueurs dont le contrat à Old Trafford arrivait à expiration. D’après le journal As, l’international espagnol a signé son nouveau contrat avec le club mancunien dans la journée de lundi. Il est désormais lié aux Red Devils pour une saison supplémentaire, et les dirigeants anglais sont prêts à lui faire une place au sein du club lorsqu’il décidera de prendre sa retraite.

Alors que son agent aurait rencontré les dirigeants de Séville, Neal Maupay continue d’avoir une belle cote après sa belle saison à Brentford (Championship). Selon Skysports, Burnley est sous le charme du Français. Mais son prix estimé à un peu plus de 22 millions d’euros serait trop élevé pour le pensionnaire de Premier League.

Auteur d’une saison de haute volée avec le Sporting CP, le milieu de terrain Bruno Fernandes a l’embarras du choix pour poursuivre sa carrière. Cinq candidats se sont détachés : Manchester City, Tottenham, Liverpool, l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain. Une choix luxueux pour le Portugais.

C’est officiel !

Lucien Favre prolonge jusqu’en 2021. Entraîneur du Borussia Dortmund depuis l’été dernier, Lucien Favre a prolongé son contrat d’un an. Le BVB annonce que le Suisse est ainsi lié aux Marsupiaux jusqu’en 2021.

Ruben Vargas à Augsbourg. Le club allemand a enregistré l’arrivée de l’international Espoirs suisse Ruben Vargas, qui signe un contrat jusqu’en 2024. Le milieu offensif de 20 ans sort d’une belle saison avec le FC Lucerne. Le transfert est estimé à 4 M€.

Noah Sarenren Bazee arrive à Augsbourg. Ailier droit d’Hanovre 96 cette saison, Noah Sarenren Bazee (22 ans) n’a pas pu empêcher la relégation de son équipe en Bundesliga 2. Pour autant, il restera dans l’élite allemande puisqu’il s’est engagé jusqu’en juin 2024 avec Augsbourg.

Ibrahim Afellay revient au PSV Eindhoven. Libre de tout contrat depuis son départ de Stoke City, l’attaquant néerlandais revient dans son club formateur, où il s’est engagé pour un an.

Welkom thuis, Ibi

