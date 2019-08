Les infos du jour en France

Libre de tout contrat depuis son départ d’Al Nasr aux Émirats arabes unis, Yohan Cabaye (33 ans) a répondu positivement à la proposition de Saint-Étienne selon L’Équipe. Le milieu de terrain serait donc sur le point de retrouver les bancs de la Ligue 1 au côté des Verts ainsi que son ami et ancien partenaire au LOSC, Matthieu Debuchy.

Sur le départ du Paris Saint-Germain, Stanley Nsoki est courtisé par de multiples clubs tels que Newcastle ou encore l’OGC Nice. Ce dernier, en phase de rachat, était notamment tout proche de le compter dans ses rangs la saison prochaine. Mais toujours selon l’Équipe, la Juventus aurait également contacté l’espoir parisien de 20 ans. Les Aiglons, qui privilégieraient un prêt avec option d’achat, risquent de se faire doubler par la Vieille Dame qui serait prête à formuler une offre.

Par ailleurs selon nos informations, le milieu de terrain du Paradou AC Hichem Boudaoui (19 ans) est actuellement en négociation avancée avec le club azuréen, où il pourrait s’engager pour quatre saisons.

Les infos du jour à l’étranger

Il y a encore du mouvement au FC Barcelone en cette fin de mercato. Si l’OM n’est plus dans la course concernant Juan Miranda, la Juventus reste en embuscade. En effet, les Bianconeri aimeraient un transfert sec, mais Barcelone souhaiterait plutôt un prêt. Pour l’instant, c’est Schalke 04 qui tiendrait la corde, où le latéral gauche pourrait y être prêté pour deux saisons. D’autre part, le Barça serait pessimiste quant à la réussite de l’opération Neymar, le PSG étant fermé aux propositions de prêt, et demandant Ousmane Dembélé en échange de la star brésilienne. Les Blaugranas pourraient donc changer de stratégie, et finalement cibler d’autres joueurs. Ainsi, des discussions seraient en cours avec la Vieille Dame sur plusieurs dossiers.

Tout d’abord, il y aurait un intérêt catalan pour Mario Mandzukic, considéré comme l’un des indésirables à Turin. On parle aussi d’un échange avec Emre Can, dont le profil plairait aux Blaugranas, et Ivan Rakitic. Par ailleurs, les dirigeants bianconeri auraient rencontré leurs homologues barcelonais pour discuter du cas particulier de l’international croate. Enfin, le FC Barcelone serait intéressé par l’idée de recruter le milieu de terrain de la Juventus, Rodrigo Bentancur, avec un transfert pouvant atteindre les 60M€. Mais dans ce cas, le Barça serait en totale incapacité de faire venir Neymar, à moins de convenir à un prêt, ce que le PSG semble exclure.

Côté départ, l’Inter Milan s’attaque à Arturo Vidal. L’international chilien était très proche de l’Inter avant finalement de signer au Barça la saison dernière. Seulement, après avoir multiplié les pistes en attaque, les Nerazzurri cherchent aussi à se renforcer au milieu. Ils auraient donc soumis une offre aux Blaugranas, qui pourraient accepter de voir partir Vidal si le montant atteint les 13M€.

Enfin, toujours à l’Inter, Mauro Icardi a déclaré vouloir rester cette saison. Son agent et épouse Wanda Nara l’a publiquement expliqué dans l’émission « Tiki Taka » sur Mediaset. « Pour moi, Icardi restera à l’Inter, il l’a clairement indiqué au début du marché. Il veut jouer ici, il pense que ce n’est pas fini. Je peux aussi apporter mille offres, mais c’est lui qui décide », a-t-elle affirmé.

Les officiels du jour

Un an après avoir quitté Rennes pour le FC Séville, Joris Gnagnon est de retour dans son club formateur. Le Stade Rennais a obtenu le prêt pour une saison du roc défensif de 22 ans. En Allemagne, l’Eintracht Francfort annonce la signature de l’attaquant néerlandais Bas Dost jusqu’en 2022, en provenance du Sporting Portugal. Enfin, l’AC Milan annonce une résiliation de contrat à l’amiable avec le défenseur croate Ivan Strinic (32 ans), désormais libre de tout contrat.

