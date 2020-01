Les infos en France

Le pouvoir d’attractivité de l’AS Monaco n’est plus à prouver. L’été prochain, le club du Rocher pourrait attirer un nouveau prodige en la personne de Dries Mertens (31 ans). L’international belge est lié au Napoli jusqu’en juin 2020, et son départ cet été semble de plus en plus se dessiner. Selon les informations du Corriere dello sport, l’ASM a offert au joueur un contrat jusqu’en 2022 assorti d’un salaire annuel de 5 M€ et divers bonus, dont une prime à la signature tournant autour de 5 M€.

Proposé il y a quelques semaines, Prosper Mendy plaît toujours beaucoup à l’OM et en particulier à Andoni Zubizarreta. Selon nos informations, le club phocéen a formulé une offre au joueur et pourrait rapidement soumettre une proposition à Strømsgodset d’ici le 31 janvier.

Les performances de Yaya Soumaré (19 ans), notamment en Youth League, ne sont pas passées inaperçues. L’OL va devoir s’activer pour sécuriser l’avenir de son jeune attaquant. En effet, d’après les informations de L’Équipe, le Bayern Munich apprécierait beaucoup son profil et aurait même entamé des discussions pour le faire venir à l’issue de la saison. La formation bavaroise aimerait l’intégrer au sein de son équipe réserve dans un premier temps.

Et puis les Girondins s’activent toujours pour dégraisser. Selon nos informations, le Séville FC fait partie des clubs intéressés pour récupérer Youssouf Sabaly. Classé 4ème de Liga, le club andalou n’est pour le moment pas entré en contact avec Bordeaux, mais apprécie fortement le profil du latéral polyvalent. Pour rappel, selon nos informations, le Bordelais a été proposé à plusieurs clubs en Angleterre : Brighton, Crystal Palace, Fulham et Southampton. Mais aucune offre n’a été formulée aux Girondins.

Les infos à l’étranger

En Espagne, le Barça tente de s’acheter un numéro 9 depuis quelques jours. Et celui-ci pourrait bien être Rodrigo Moreno, le buteur de Valence. Ce dernier aurait dit oui aux Blaugranas pour les rejoindre. Reste à négocier avec le club che. Si cela venait à ne pas aboutir, Barcelone aurait un plan B en la personne d’Olivier Giroud ou même de Pierre-Emerick Aubameyang, lui aussi partant pour rejoindre la Catalogne. Pour préparer l’avenir, le Barça voudrait aussi recruter l’attaquant de 18 ans de Fluminense, Marcos Paulo. Au milieu de terrain, un autre Brésilien est dans le viseur des Catalans. Il s’agit de Matheus Pereira. Selon nos informations, il va venir renforcer la réserve du Barça. Enfin, même si cela a été démenti depuis, les champions d’Espagne en titre auraient aussi approché le Danois de Tottenham Christian Eriksen. Mais selon Sky Italia, il est trop tard. Un accord serait intervenu entre l’Inter et les Spurs pour le transfert du milieu offensif. Il devrait passer sa visite médicale en Lombardie en début de semaine prochaine. Dans le sens des départs, la porte est définitivement fermée pour Arturo Vidal qui va rester en Catalogne. Concernant Ivan Rakitic, le PSG et la Juve sont toujours intéressés. Reste enfin le cas Arda Turan, de retour après la fin de son prêt à Istanbul Basaksehir. Le Turc souhaiterait rebondir à Galatasaray mais une partie du club stambouliote ne voudrait pas l’accueillir.

On poursuit avec notre deuxième focus du jour sur l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros ont passé la vitesse supérieure depuis quelques jours notamment sur le cas Edinson Cavani. L’attaquant du PSG aurait fait l’objet d’une nouvelle offre de 15 M€ + 3 M€ de bonus pour faire craquer Paris. Ce qui est sûr, c’est que le club madrilène veut absolument l’Uruguayen. Comme il veut aussi le milieu de terrain brésilien Bruno Guimaraes de l’Athletico Paranaense, qui était tout proche de l’OL. Mais un accord entre le club brésilien et l’Atlético permettait aux Colchoneros de s’aligner sur l’offre lyonnaise et ainsi de rafler la mise. On parle d’une somme de 25 M€. Lyon pourrait contester cette accord devant la FIFA comme l’a signalé Jean-Michel Aulas sur Twitter. En attaque, Paco Alcacer serait aussi dans le viseur de l’Atlético, lui qui est poussé vers la sortie à Dortmund. Dans le sens des départs, le dossier qui va agiter la fin du mercato de l’équipe de Diego Simeone, c’est celui de Thomas Lemar. Le champion du monde 2018 est poussé vers la sortie et les Colchoneros veulent s’en débarrasser le plus vite possible pour conclure l’opération Cavani. Arsenal serait bien placé pour attirer le Français. On a même parlé d’un échange avec Alexandre Lacazette à un moment. Enfin, Manchester United souhaiterait toujours se faire prêter Marcos Llorente. Mais l’Atléti ne serait pas forcément chaud pour céder son joueur cet hiver.

Les officiels du jour

Prêté à Wolverhampton à l’été 2019, Jesus Vallejo (23 ans) revient en Espagne. Le défenseur central, toujours sous contrat avec le Real Madrid, est à nouveau cédé à Grenade jusqu’à la fin de la saison. Et un Vallejo peut en cacher un autre. Le jeune Hugo qui a été formé à Malaga rejoint lui le Real Madrid. Âgé de 19 ans, il fait donc déjà le grand saut. Le Zenit annonce le départ de l’Argentin Matthias Kranevitter, lui qui était arrivé en 2017. Matheus Pereira quitte déjà Dijon. Le DFCO et la Juventus ont trouvé un accord pour la résiliation de son prêt. Selon nos informations, le milieu de terrain brésilien va rejoindre l’équipe B du FC Barcelone, qui évolue en D3. Et enfin le Camerounais Stéphane Mbia (33 ans) quitte le Wuhan Zall pour rejoindre le Shanghaï Shenhua. Il découvre le 3e club chinois de sa carrière après Wuhan donc et le Hebei China Fortune.