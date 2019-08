Les infos du jour en France

À Bordeaux, après avoir enregistré l’arrivée d’Aït-Bennasser ce vendredi, les Girondins cherchent à se renforcer en attaque. Pour ce faire, le club au scapulaire regarderait vers le Brésil en direction de João Pedro (17 ans) de Fluminense, également courtisé par la Fiorentina et l’AS Monaco. Par ailleurs, les Rouge et Blanc sont sur le point d’accueillir à nouveau Tiemoué Bakayoko dont le prêt avec option d’achat devrait être officialisé dans les heures à venir. Jean-Kévin Augustin est également attendu à Monaco pour passer sa visite médicale ce samedi, lui qui était pourtant annoncé avec insistance du côté de Nice.

Selon nos informations, le jeune parisien Metehan Güclü (20 ans) se rapproche du Stade Rennais où il pourrait parapher un contrat de quatre ans. D’autre part, un autre joueur formé au PSG devrait bientôt partir, et il s’agit d’Alphonse Areola. Le gardien se dirigerait vers le Real Madrid tandis que Keylor Navas rejoindrait les rangs parisiens. Si un prêt d’une saison était au départ évoqué, le bail du portier français pourrait être prolongé si ses performances sont jugées acceptables par la Casa Blanca. Concernant le Costaricien, Paris devrait payer un montant avoisinant les 13M€ pour valider son arrivée.

Les infos du jour à l’étranger

Le Real Madrid pourrait préparer une dernière surprise. En effet, les Madrilènes ont encore en réserve un budget XXL estimé à 155M€, ce qui permettrait à Florentino Pérez de tenter un dernier joueur d’ici la fin du mercato. Zinedine Zidane continuerait son forcing en coulisse pour arracher Paul Pogba à Manchester United, mais les Red Devils comptent bien garder leur star encore une saison. Le Real Madrid se serait ainsi tourné vers Bruno Fernandes du Sporting CP, pourtant annoncé du côté de City et de United justement. Les deux clubs seraient tombés d’accord sur un transfert d’environ 70M€, seulement le joueur n’arriverait pas cet été. Effectivement, il ne devrait rejoindre la capitale espagnole qu’à l’hiver prochain, voire au mercato estival de 2020.

Côté départ, du mouvement est également à prévoir. D’abord, un petit point sur l’attaquant Gareth Bale. Le Gallois, annoncé sur le départ depuis le début de l’été, va finalement rester au Real faute d’offre suffisante. De même pour James Rodriguez qui aurait fait le choix de rester. Concernant Mariano Díaz, lui aussi indésirable, a été annoncé dans le viseur de nombreux clubs comme Monaco ou le Séville FC. Mais pour l’instant, aucun n’est réellement passé à l’action et le Dominicain ne trouve toujours pas preneur. Il pourrait donc lui aussi poursuivre sa saison au Real. Enfin, le milieu brésilien Lucas Silva (26 ans) n’étant pas dans les plans de Zidane, s’entraîne en marge du groupe. Au début de l’été, il était notamment pisté par le Genoa.

Les officiels du jour

En France, Stanley Nsoki rejoint l’OGC Nice. Le jeune Titi parisien quitte son club formateur pour un montant estimé à 12M€. À Dijon, on enregistre l’arrivée de l’attaquant Jhonder Cádiz en provenance du Benfica, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Par ailleurs, le milieu d’Arsenal Mohamed Elneny qui était pisté par Bordeaux, est finalement prêté au Besiktas. Justement en Turquie, on annonce l’arrivée de l’attaquant Mevlüt Erdinç qui s’est engagé pendant deux ans au Fenerbahçe. D’autre part, le milieu de terrain du LOSC, Yassine Benzia qui était en prêt dans le club turc la saison dernière, repart en prêt, mais cette fois-ci en Grèce à l’Olympiakos.

Du côté de la Real Sociedad, on officialise le transfert du latéral gauche d’Arsenal, Nacho Monreal. L’Espagnol de 33 ans s’est engagé pour deux ans avec la formation de Saint-Sébastien. En Italie, on annonce deux prêts avec option d’achat. Les joueurs de 26 ans Diego Laxalt (AC Milan) et Giannelli Imbula (Stoke City) se rendent respectivement à Torino et Lecce. Libre de tout contrat après son départ de la Lazio, Martín Cáceres (32 ans) rebondit à la Fiorentina pour une saison. Toujours dans la Botte, Chris Smalling est prêté pour une saison à l’AS Roma contre un montant de 3 M€ par Manchester United. Enfin, la Roma prête Grégoire Defrel à Sassuolo. Il s’agit là aussi d’un prêt payant de 3M€.

