Les infos du jour en France

Rencontre entre Cavani et l’Atletico. S’il n’a pas émis de volonté de départ du PSG, Edinson Cavani garde la cote en Europe et reste à l’affût de la moindre opportunité. Selon Mundo Deportivo, El Matador aurait même déjeuné avec son frère à Madrid avec le directeur sportif de l’Atletico Madrid.

L’OGCN s’active. À Nice, on se prépare à pas mal de départs cet été. Le plus gros dossier de ce début de mercato, c’est celui de Mario Balotelli. Alors que l’on pensait qu’il était en fin de contrat, l’Italien aurait finalement encore un an de bail. Et Marseille serait le plus chaud aujourd’hui pour racheter cette dernière année. Alassane Pléa pourrait aussi aller voir ailleurs. Le Borussia Dortmund de Lucien Favre serait sur les rangs pour le faire venir. Enfin, le cas Jean-Mickael Seri, qui était proche d’un départ l’été dernier, sera sans doute réexaminé. Arsenal et Chelsea seraient sur les rangs. Des départs majeurs qui pourraient faire hésiter Patrick Vieira. L’ancien international français est pressenti pour prendre la suite de Lucien Favre sur le banc de l’OGC Nice.

En bref en France

L’ASSE pense à Vainqueur et Valbuena. Le journal L’Équipe assure, qu’au cas où les Verts ne parvenaient pas à boucler l’arrivée de Rémy Cabella (27 ans, prêté par l’Olympique de Marseille cette saison), le coach tenterait de convaincre Mathieu Valbuena (33 ans, Fenerbahçe) et si M’Vila venait à plier bagages, l’ASSE se lancerait également à l’assaut de William Vainqueur (29 ans), aujourd’hui à Antalyaspor.

La troisième saison professionnel d’Alban Lafont à Toulouse devrait être la dernière. Le gardien a admis dans L’Equipe qu’il était temps pour lui de quitter son club formateur. « Effectivement, je pense que c’est le moment pour moi de voir autre chose. J’ai fait trois saisons au TFC. Trois années où on a joué le maintien. J’ai ma part de responsabilité comme tous les joueurs. Cette saison a été mentalement très dure. Je la finis usé moralement, fatigué. C’est très dur, à mon âge, ce genre de situations. (...) Mais j’ai un sentiment de stagnation aujourd’hui. J’ai besoin de voir autre chose pour franchir un palier, tout simplement. »

D’après L’Equipe, le président Kita a tenté un gros coup en proposant le poste d’entraîneur de Nantes à André Villas-Boas. Un rendez-vous aurait été pris mais le Portugais ne s’y serait pas rendu. Il est actuellement sans club depuis son départ de Shanghai SIPG.

Libre de tout contrat, Hatem Ben Arfa ne manque pas de courtisans. Si le Mexique, la Turquie, la Russie ou même le Brésil sont intéressés, c’est en Ligue 1 qu’HBA pourrait rebondir. L’OL mais aussi Rennes pourraient rafler la mise selon L’Equipe.

Jean-Louis Leca est annoncé en partance d’Ajaccio d’après Corse-Matin. Il pourrait rebondir du côté de Lens. Pour le remplacer, l’ACA pense à Nicolas Penneteau, qui joue à Charleroi en Belgique depuis 2014. Le portier de 37 ans a joué à Bastia entre 1997 et 2006.

C’est officiel !

Stefan Mitrovic, défenseur international serbe de 28 ans, signe 4 ans à Strasbourg !

Jacques-Julien Siwe s’engage à Dijon

Markus Pavic arrive à Sochaux, il évoluait au NK Rudeš en Croatie !

Les infos du jour à l’étranger

L’Atlético Madrid veut piller la Ligue 1. L’Atlético Madrid fait la une de l’actualité depuis plusieurs jours. En cause, le dossier Antoine Griezmann. Partira ? Partira pas ? C’est la question que se posent tous les supporters des Colchoneros. Le Barça fait toujours le forcing, mais la décision appartient au Français qui devrait donner publiquement son choix avant le Mondial. Fernando Torres, lui, va partir et comme pour Griezmann sa décision devrait être annoncée dans les prochains jours. Les cas de Diego Godin et de Jan Oblak seront aussi étudiés par la direction madrilène. Le premier est suivi par la Juventus notamment. Pour remplacer éventuellement Griezmann, les vainqueurs de la Ligue Europa se pencheraient sur Edinson Cavani. Même si l’Uruguayen veut rester au PSG, il laisse les portes ouvertes. Ainsi, il aurait déjeuné avec le directeur sportif de l’Atlético ces derniers jours. En attendant peut-être une recrue de poids, les dirigeants madrilènes vont voir le retour de Luciano Vietto. Prêté à Valence, il n’a pas convaincu les Valencians qui ne lèveront donc pas son option d’achat. Mais les Colchoneros aiment décidément la Ligue 1 puisqu’ils seraient aussi sur la piste de Thomas Lemar et de Florian Thauvin pour leur attaque, mais aussi de Djibril Sidibé en défense. Ils pourraient faire partie des recrues madrilènes cet été, comme l’est déjà Rodri, qui a signé pour 5 ans.

En bref à l’étranger

Info FM : Selon nos informations, Chelsea est à la recherche d’un attaquant pour cet été et se penche sur le cas de Moussa Marega (27 ans). Auteur de la meilleure saison de sa carrière avec le FC Porto (23 buts et 8 passes décisives en 40 matches), le buteur malien attise désormais les convoitises des clubs anglais. En effet, West Ham et Manchester United notamment restent toujours à l’affût dans ce dossier. L’attaquant a également reçu des offres chinoises mais il n’a pas donné suite.

Après la venue de Fred qui a été officialisé il y a moins d’une heure, Manchester United s’apprête à enrôler le jeune Diogo Dalot (19 ans). Le défenseur de Porto passe en ce moment sa visite médicale à en croire les informations de Sky Sports.

Mattia Perin sera un joueur de la Juventus dans les prochaines heures s’il satisfait à la visite médicale, qu’il est en train de passer d’après Sky Italia. Le Genoa et la Vieille Dame se sont mis d’accord pour un transfert du gardien de 25 ans.

Prêté cette saison par Newcastle à Sivasspor, Henri Saivet y a laissé de bons souvenirs à tel point que le club turc souhaite conserver l’international sénégalais. Le Evening Chronicle indique aussi que l’ancien Bordelais est sur les tablettes de Bursaspor et de clubs de Ligue 1.

C’est officiel !

Fred arrive à Manchester United

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred. More details : https://t.co/uQM1R6bmgH pic.twitter.com/52Kg4k2jT8 — Manchester United (@ManUtd) 5 juin 2018

Stephan Lichtsteiner, en fin de contrat à la Juventus Turin, file à Arsenal !

Santi Cazorla, parti libre d’Arsenal, retourne à Villarreal !

Hoy tenemos una cosa muy especial que contaros porque es la hora de volver a ver a alguien muy querido por los groguets... ¡Bienvenido de nuevo, @19SCazorla ! #CazorlaVuelveACasa pic.twitter.com/CPwaLUj1Me — Villarreal CF (@VillarrealCF) 5 juin 2018

Rolando Maran n’est plus l’entraîneur de Chievo Vérone !

#Ufficiale : risoluzione del contratto di Rolando #Maran e dei collaboratori tecnici Christian Maraner, Andrea Tonelli e Ivan Moretto

https://t.co/YV0UYDvA7J pic.twitter.com/yt1LRfi21O — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) 5 juin 2018

Thorsten Röcher débarque à Ingolstadt en provenance de Sturm Graz !

+++ NEXT TRANSFER COMPLETED +++

Thorsten #Röcher joins our #Schanzer from @SKSturm #Graz on a three-year contract until 2021. The 26 year old is a flexible offensive player and collected 17 scorer points last season Welcome to the Schanz ! pic.twitter.com/lUxWVLPTth — FC Ingolstadt 04_EN (@Schanzer_EN) 5 juin 2018

Karim Adeyemi, quitte Unterhaching et signe aux Red Bull Salzburg !

OFFIZIELLER TRANSFER | Mit Karim #Adeyemi wechselt ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent aus Deutschland zu unserem Klub. Der Offensivspieler kommt von @Haching1925 und unterschreibt einen Vertrag bis 31. Mai 2021. #ServusInSalzburg // We welcome Adeyemi to our Club. #RBS pic.twitter.com/2IsKiNbOnw — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 5 juin 2018

Fribourg pioche au Real Madrid et recrute Philipp Lienhart !

Alessio Romagnoli prolonge de 4 ans à l’AC Milan

Alexis quitte Alavés