L’été est agité au Paris Saint-Germain. Ce samedi, le nouveau directeur sportif du club Leonardo s’est exprimé sur les mouvements à venir. « On en a beaucoup parlé, mais je pense que cette équipe-là est presque faite, complète », a-t-il affirmé. Les Parisiens, toujours en quête d’un milieu de terrain, auraient avancé ces derniers jours au sujet d’Idrissa Gueye. Actuellement à Everton, le transfert du Sénégalais de 29 ans serait estimé entre 30 et 35 millions d’euros.

Du côté de l’Olympique Lyonnais, l’attaquant Nabil Fekir est plus proche que jamais d’un départ. Annoncé du côté du Betis, il ne serait pas totalement convaincu. Par ailleurs, le club espagnol n’a pour l’instant proposé que 25M€ sur les 30 demandés par les Rhodaniens. Également dans le viseur d’autres clubs de Liga comme le Séville FC et Valence, c’est bien l’Italie qui pourrait attirer Fekir. Depuis plusieurs jours, le Napoli serait très actif sur ce dossier.

À Saint-Étienne, le jeune défenseur William Saliba (18 ans) prend bien la direction d’Arsenal. Les Gunners devraient proposer 29M€ pour s’offrir ses services, avant de le prêter à Saint-Étienne pour la saison à venir.

Les Red Devils veulent frapper fort cet été et multiplient les pistes notamment en attaque. Tout d’abord, les Mancuniens auraient jeté leur dévolu sur le buteur de Séville, Wissam Ben Yedder. Cependant pour pouvoir recruter le Français de 28 ans, il faudra lever la clause libératoire de 40M€. Concernant Romelu Lukaku, le club anglais a refusé une offre de 60M€ de l’Inter. Le montant est jugé insuffisant pour l’attaquant belge, qui devrait tout de même quitter Manchester. Pour pallier à son absence, les mancuniens songeraient notamment au Lillois Nicolas Pépé. Pour autant, ce transfert ne pourra être effectif seulement si Lukaku est vendu puisque Pépé est onéreux (environ 80M€). De plus, en vue d’un départ de Paul Pogba, United s’intéresserait au milieu de la Lazio Sergej Milinkovic-Savic, également courtisé par le PSG et la Juventus. En effet le Real Madrid chercherait toujours à faire venir l’international français, mais les Red Devils veulent le conserver et accepteront de le lâcher seulement pour une très grosse offre.

En défense, Manchester craque pour Harry Maguire (26 ans). Néanmoins, Leicester en demande près de 90M€, ce qui ferait de lui le défenseur le plus cher de l’histoire si cette somme est atteinte. Enfin dans les cages, United aurait proposé une prolongation au gardien espagnol David De Gea. On parle d’un nouveau contrat de 6 ans, pour un montant astronomique de 130M€. Le portier deviendrait ainsi le joueur le mieux payé du monde à ce poste.

En Italie, la Juventus Turin a revu le tarif à la hausse concernant son milieu central Blaise Matuidi, notamment courtisé par le PSG, Monaco ou encore l’OL. La Vieille Dame en demanderait maintenant 25M€.

Le milieu de terrain français Jordan Veretout est prêté à la Roma par la Fiorentina pour 1 M€, en plus d’une obligation d’achat de 16 M€, assorti de 2 M€ de bonus.

Également une nouvelle recrue au Benfica, qui vient de recruter l’avant-centre brésilien Carlos Vinícius contre 17M€. Le joueur quitte le Napoli et s’engage pour cinq ans avec le club portugais.

Filipe Luís (33 ans) quitte bel et bien l’Atlético de Madrid. Désormais libre de tout contrat, le latéral gauche brésilien est attendu par le club de Flamengo.

En France, l’attaquant coréen Hwang Ui-jo est officiellement Bordelais. Le joueur de 26 ans a paraphé un bail jusqu’en 2023 avec les Girondins.

Promu en Premier League, Sheffield United annonce l’arrivée de l’attaquant français Lys Mousset (23 ans) en provenance de Bournemouth. Il vient de s’engager pour trois saisons.

