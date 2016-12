Les infos du jour en France

Le PSG tout feu tout flamme ! Arrivé cet été sur le banc du PSG, Unai Emery connaît des premiers pas compliqués. Selon L’Équipe, les dirigeants qataris du club de la capitale seraient prêts à le mettre à la porte en cas de défaite face à Lorient. Si le PSG venait à l’emporter ce soir face aux Merlus, Emery aurait six semaines pour convaincre. Marco Verratti, lui, est dans le viseur de la Juventus. Son agent a confié à TeleLombardia : « Il y a beaucoup d’équipes qui courent après Marco, que ce soit en Italie ou ailleurs, mais ces équipes devront mettre la main à la poche pour convaincre le PSG de le céder (...) Des offres venues d’Italie ? Oui, je peux le confirmer. L’Inter ? Marco veut gagner des trophées, toute négociation sera centrée autour de ce point. Mais pour le moment, Marco ne pense qu’au PSG (...) Je vous assure que non, il ne restera pas au PSG à vie ». Au niveau des arrivées, L’Équipe annonce que le club de la capitale est sous le charme du défenseur Virgil Van Dijk. Annoncé comme brûlante, la piste menant à Julian Draxler ne le serait pas autant, car le joueur hésite toujours entre Paris et Arsenal. Enfin pour l’été prochain, Ricardo Rodriguez est l’une des priorités.

En bref en France

Info FM : selon nos informations, Paul Nardi a de fortes chances de quitter Rennes. Monaco, de son côté, souhaite qu’il trouve un nouveau point de chute toujours sous la forme d’un prêt. Le club princier veut que cette fois-ci Nardi ait un temps de jeu beaucoup plus important. Des clubs de Ligue 2 mais également des écuries belges se sont montrés intéressés par lui. Pour rappel, le Standard de Liège avait un oeil sur lui l’été dernier.

Bastia serait très intéressé par Mounir Obbadi (LOSC) cet hiver, annonce L’Équipe.

France Football annonce que Dijon piste Kwon Chang-hoon, le milieu sud-coréen de Suwon Samsung Bluewings.

Les infos du jour à l’étranger

MU en pleine ébullition ! Manchester, place forte du mercato. Ce mercredi, la presse anglaise annonce que les Red Devils sont prêts à prolonger José Mourinho. Ils voudraient même lui offrir un contrat longue durée de 10 ans ! C’est dire la confiance qu’ils ont en lui. Pour le satisfaire, Man U compte aussi lui offrir les joueurs dont il rêve. The Sun indique que les négociations ont déjà commencé entre les pensionnaires d’Old Trafford et l’Altético Madrid pour Antoine Griezmann. On évoque une offre de 71 millions d’euros. Mais avant de recruter, les Mancuniens devront aussi faire le ménage.

Plusieurs éléments pourraient partir cet hiver à l’image de Bastian Schweinsteiger, approché par Santos. Memphis Depay (estimé par son club à 15 M€) et Morgan Schneiderlin intéressent beaucoup Everton. Les Toffees également sur le coup pour Ashley Young. Ce dernier est aussi suivi par Watford, Swansea, West Bromwich, Burnley et Hull City. Marouane Fellaini est, lui, dans le viseur des deux clubs de Milan. Anthony Martial et Marcus Rashford plaisent beaucoup à West Ham qui veut recruter un élément offensif. Enfin, Mino Raiola, l’agent de Zlatan Ibrahimovic a confié au sujet de la prolongation de son joueur (il est en fin de contrat en juin mais il a une option d’un an) : « Il y a une grande chance qu’il fasse une seconde année. Nous avions déjà inclus cela dans le contrat donc ce n’est pas nouveau pour nous et Manchester United. Les deux parties sont très contentes de cela. C’est plus une question de temps plutôt que de savoir s’il va prolonger ».

West Ham s’agite en coulisses ! L’été dernier, les Hammers avaient mené un mercato ambitieux. Ils comptent en faire autant cet hiver puisqu’ils courtisent Anthony Martial et Marcus Rashford (MU), après l’échec de la piste menant à Michy Batshuayi. Carl Jenkinson pourrait lui être de nouveau prêté par Arsenal. Les Londoniens devront aussi gérer plusieurs dossiers chauds à commencer par celui concernant Dimitri Payet. Ces derniers jours, le Frenchy a multiplié les déclarations précisant qu’il ne fermait pas la porte à un départ et qu’il voulait jouer la Ligue des Champions. Ses propos ne sont pas vraiment bien passé à West Ham, mais il devrait tout de même rester. Arrivé l’été dernier, Sofiane Feghouli lui ne joue pas beaucoup. Selon nos informations, plusieurs clubs tricolores dont Nice se sont penchés sur son cas. La Roma est aussi sous son charme. La presse anglaise parle d’un intérêt de Crystal Palace. D’après nos informations, la tendance est de rester à West Ham. Simone Zaza lui continue de discuter avec le FC Valence, où Prandelli apprécie son profil. Jonathan Calleri est lui dans le viseur du FC Séville.

En bref à l’étranger

Arsenal n’a pas dit son dernier mot pour Julian Draxler, annoncé pourtant très proche du PSG. Hier, on parlait même d’un accord pour un contrat de 4 ans et demi et une indemnité de transfert de 40 millions d’euros. Dans Le Parisien, le représentant du joueur a confié : « Rien n’est fait. Julian hésite encore entre le PSG et Arsenal. Pour le moment, il réfléchit. Une décision sera prise dans les prochains jours ». Arsenal est aussi sur les traces de José Gaya, latéral gauche de Valence. The Sun indique que les pensionnaires de l’Emirates Stadium sont séduits par son profil. Manchester City, le PSG ou encore le Real Madrid ont aussi un œil sur lui.

Les Gunners sont également intéressés par le jeune gardien du Standard de Liège, Guillaume Hubert (22 ans). Ils l’auraient déjà supervisé à six reprises cette saison, selon le Daily Mail.

Le Real Madrid prépare déjà son mercato d’été. Selon Onda Cero, les Merengues auraient entamé les discussions afin de s’offrir les services de Thibaut Courtois (Chelsea). Au rayon des départs, James Rodriguez, courtisé notamment par Chelsea, devrait terminer la saison en Espagne.

Annoncé sur le départ, Diego Simeone a confié à AS : « Ça fait cinq ans que je ne vois pas mes fils au jour le jour. Vous pensez vraiment que je m’infligerais ça si je n’avais pas vraiment envie d’être à l’Atlético Madrid. Je suis ici, car c’est l’endroit où je veux être en ce moment précis ! »

D’après Sky Sports, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid sont intéressés par le milieu de Villarreal, Roberto Soriano.

FotoMaç annonce que la Chine fait les yeux doux à Ricardo Quaresma. Le Portugais pourrait y toucher un salaire compris entre 6 et 7 millions d’euros. Besiktas espère toujours le faire prolonger.

« Nous avons reçu une offre d’Anderlecht pour Laurent Depoitre », a révélé Pinto Da Costa, le président du FC Porto. L’attaquant ne pourra pas bouger avant juin puisqu’il a déjà joué pour deux clubs cette saison annonce La Dernière Heure.

« Ishak se sent bien au Standard et dans dans le championnat belge. Le jour où un club se présentera, il devra d’abord trouver un accord avec le Standard », a confié l’agent d’Ishak Belfodil à la DH.

West Bromwich Albion serait bien parti pour recruter l’ancien attaquant du FC Metz, Rudy Gestede (Aston Villa), contre 8 M€, selon The Sun.

C’est officiel !

L’Athletic Bilbao annonce la prolongation d’Aduriz jusqu’en 2018.

El Athletic Club y Aritz Aduriz han hecho efectivo el acuerdo por el que el jugador seguirá ligado al Club hasta el 30 de junio de 2018. pic.twitter.com/6Sv2bUc16C — Athletic Club (@AthleticClub) 21 décembre 2016

Le Borussia Mönchengladbach a limogé son entraîneur, André Schubert.

Borussia trennt sich von Cheftrainer André Schubert. https://t.co/6QGlvuCZqd pic.twitter.com/5J692DaGLx — Borussia (@borussia) 21 décembre 2016

Stuttgart met la main sur Julian Green (Bayern Munich).