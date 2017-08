Les infos du jour en France

Neymar, signature imminente ? Le feuilleton est-il en passe de prendre fin ? Hier soir, le quotidien qatari, El Watan annonçait que Neymar allait se rendre à Doha mardi pour passer la visite médicale préalable à la signature de son nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Dans le même temps, le journal catalan Sport annonce en une que Neymar « se va » (s’en va) du FC Barcelone et qu’il a disputé contre le Real Madrid son dernier match avec le Barça. Enfin, le même quotidien Sport déclare dans son édition du jour que Neymar aurait appelé Philippe Coutinho afin qu’il vienne avec lui au PSG. Tous les voyants semblent donc au vert pour le plus gros transfert de l’Histoire du foot.

Nice sur un très gros coup. Nice spécialiste des gros coups ? En tout cas, après Ben Arfa, Balotelli ou Belhanda, les Niçois se seraient mis sur la piste de l’international néerlandais, Wesley Sneijder. Et la presse hollandaise et notamment le journal Algemeen Dagblad confirme que les Aiglons sont entrés en contact avec le joueur. Le média ajoute même que de toutes les propositions reçues par Sneijder, la piste niçoise lui semble la plus intéressante.

En bref en France

Selon Le Parisien, Blaise Matuidi privilégie un départ en Angleterre et attend donc des offres concrètes d’outre-Manche. La Juventus Turin, en Italie, reste intéressée.

Le Betis Séville a offert 7 M€ à Montpellier pour Ryad Boudebouz selon Estadio Deportivo.

Alors qu’il ne reste qu’une année de contrat à Haïdara à Newcastle, son entraîneur Rafael Benitez, lui a fait signifier qu’il peut quitter le club. Une rupture de contrat à l’amiable est dans l’air. Par ailleurs, selon les informations de L’Equipe, Massadio Haïdara (24 ans) ne s’est pas entendu avec les dirigeants stéphanois et a décidé de décliner l’offre des Verts.

C’est officiel en France

Mammana quitte l’OL et rejoint le Zenit

Эмануэль Маммана — футболист « Зенита » ! Подробности : https://t.co/owRM8HwFdo pic.twitter.com/XjMa1iw0zL — ФК « Зенит » (@zenit_spb) 31 juillet 2017

Assane Dioussé est nouveau joueur de l’AS Saint-Etienne

L’Empoli Fc comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Assane Diousse al @ASSEofficiel pic.twitter.com/b6pJfvVXHn — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 31 juillet 2017

Kamara rejoint Fulham

The Club is delighted to announce the signing of forward Aboubakar Kamara from Amiens for an undisclosed fee. https://t.co/W7bjctWCPs pic.twitter.com/Gq77QFp87V — Fulham Football Club (@FulhamFC) 31 juillet 2017

Les infos du jour à l’étranger

Le Barça prépare l’après-Neymar. Le PSG arrivant avec pas moins de 222 millions d’euros pour payer la clause de Neymar, le FC Barcelone va se retrouver avec pas mal d’argent à dépenser sur le marché. Les Blaugranas auraient d’ailleurs plusieurs noms pour remplacer la star brésilienne comme le rapporte Mundo Deportivo. De Antoine Griezmann à Paulo Dybala en passant par Ousmane Dembélé, les noms ronflants ne manquent pas. S’ajouteraient celui de Coutinho, Angel Di Maria, Kylian Mbappé ou encore Julian Draxler. Du beau monde et avec plus de 200 millions dans les poches, de sacrés coups à réaliser.

Ibra de retour au Milan AC ? La duel entre les Los Angeles Galaxy et Manchester United pour Ibrahimovic sera t-il arbitré par le Milan AC ? A en croire Tuttosport, les Milanais rêverait d’un retour du Suédois déjà passé par San Siro de 2010 à 2012. Une manière de boucler la boucle pour Ibra et surtout de rester en Europe, lui qui privilégie cet option depuis sa blessure au genou.

C’est officiel

Nemanja Matic a signé un contrat de trois ans avec Manchester United.

#MUFC is delighted to announce the signing of Nemanja Matic from Chelsea on a three-year contract. https://t.co/AH5KfCr9ZI #MaticIsRed pic.twitter.com/vbl8kSLbEO — Manchester United (@ManUtd) 31 juillet 2017

Hasan Salihamidžić est le nouveau directeur sportif du Bayern Munich.

Hasan Salihamidžić is our new sporting director ! #MiaSanMia pic.twitter.com/uGDcE4kfAi — FC Bayern English (@FCBayernEN) 31 juillet 2017

En bref à l’étranger

Revenu à l’AC Milan après son prêt à Watford, M’Baye Niang (22 ans) était annoncé partant (Turquie ?). Mais selon la Gazzetta dello Sport, les Rossoneri, satisfaits de sa pré-saison, pourraient finalement décider de le conserver.

Régulièrement annoncé sur le départ du FC Porto, Yacine Brahimi fait partie de ces cadres de la sélection algérienne qui devraient animer le mercato. D’après la Repubblica, le milieu offensif est dans le viseur de la Lazio Rome.

Simon Kjaer va rejoindre le FC Séville. Selon NTV Spor, le défenseur central danois va débarquer en Andalousie ce mardi pour y passer des examens médicaux et signer un contrat de 4 ans.

Auteur d’une terne saison 2016-2017, ponctuée par 17 matches de série A (1 but), Juan Cuadrado pourrait voir sa situation empirer à la Juventus. La faute aux arrivées de Douglas Costa et Federico Bernardeschi. Le Daily Express affirme qu’Arsenal s’est positionné.

Actuellement aux Etats-Unis, la Juventus Turin a bien entendu les rumeurs autour d’un départ d’Alex Sandro à Chelsea. L’entraîneur Massimiliano Allegri a confié en conférence de presse qu’il voulait conserver son latéral gauche brésilien.