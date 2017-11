C’est peut-être une décision qui va créer une petite révolution dans le football algérien. Après un échec considérable de la sélection nationale qui n’a pas pu se qualifier pour le prochain Mondial en Russie (14 juin-15 juillet prochain), le Bureau Fédéral était réuni ce mercredi pour prendre une série de mesures, la plupart liées aux compétitions nationales entre clubs, mais aussi concernant la sélection. C’est plus précisément le thème des binationaux dont il a été question. Un sujet qui fait débat en Algérie, où certains regrettent l’absence de plus de joueurs dits "locaux".

Le Bureau Fédéral de la Fédération a ainsi pris une décision modifiant les critères de sélection pour les Fennecs. « Décision du BF (bureau fédéral, NDLR) : deux critères seront pris en considération pour convoquer un joueur algérien établi à l’étranger dans l’une des sélections nationales : son engagement inconditionnel en faveur de l’Algérie et sa supériorité technique par rapport aux joueurs exerçant en Algérie », peut-on ainsi lire sur les réseaux sociaux de la Fédération algérienne de football.

Le cas Aouar va poser question

La première mesure peut par exemple laisser penser que les joueurs ayant défendu les couleurs d’une autre nation chez les catégories de jeunes, ou ceux qui ont pris du temps avant de trancher, ne seront plus forcément les bienvenus en sélection. Reste tout de même à voir de quelle façon la fédération parviendra à évaluer cet "engagement" en faveur de l’Algérie. Ces joueurs binationaux devront également être meilleurs individuellement que ceux évoluant dans le championnat local, ce qui a priori semble moins contraignant.

Une petite révolution qui aurait par exemple peut-être empêché un joueur comme Nabil Fekir, qui a mis un peu de temps à se décider entre le maillot de l’Algérie et celui de la France, de défendre les couleurs de son pays d’origine s’il n’avait pas opté pour les Bleus. Houssem Aouar, qui n’a pas encore fait son choix et est convoité par l’Algérie, peut également être concerné par cette nouvelle mesure. On rappelle tout de même que lors sa présentation, le nouveau sélectionneur Majder avait rassuré les binationaux, assurant qu’il comptait encore sur eux.