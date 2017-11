La Aouarmania sévit depuis quelques semaines du côté de Lyon. Les premiers pas réussis d’Houssem Aouar (19 ans) avec l’équipe première de l’Olympique Lyonnais ravissent les supporters locaux. Le milieu de terrain, lui, garde la tête froide. « J’essaie de ne pas trop me prendre la tête et de bosser toujours plus. C’est ce qui a fait que je puisse aujourd’hui gratter un maximum de temps de jeu. Le coach et l’équipe me font confiance. J’espère qu’on va aller très loin. Le club en est en partie responsable. Il me protège assez bien. C’est vrai aussi que les proches y sont pour beaucoup. Ils sont tous là pour rectifier le tir. Il faut travailler un maximum et essayer de garder les pieds sur terre », expliquait-il récemment à France Football.

Pour autant, la sérénité et la tranquillité du Gone, pur produit de l’académie rhodanienne, pourraient bien être mises à rude épreuve dans les semaines à venir. Le Buteur révèle que des émissaires de la Fédération Algérienne de Football ont déjà contacté le n° 8 de l’OL et son entourage afin de lui signifier l’envie des Fennecs de compter sur lui. La réponse a été claire : ce n’est pas le moment. Alors qu’il commence tout juste à s’installer avec les professionnels à Lyon, il n’entend pas se précipiter et privilégie sa progression en club.

Le poids d’Aulas

D’ailleurs, toujours d’après la publication sportive algérienne, le président de l’OL Jean-Michel Aulas aurait mis son veto. Le patron lyonnais souhaiterait que son poulain opte pour les Bleus, comme l’a fait Nabil Fekir il y a deux ans, malgré le forcing de la FAF. Par ailleurs, le jeune homme a honoré ses deux premières capes avec l’équipe de France Espoirs contre la Bulgarie (3-0) et la Slovénie (3-1) pour un total de 38 minutes jouées. Il lui faudrait donc une autorisation de la FIFA pour pouvoir maintenant rallier les Fennecs. Le sélectionneur national algérien Rabah Madjer, qui devrait entamer une tournée européenne pour s’entretenir avec divers binationaux selon Le Buteur, attend de voir quelle est la position définitive du joueur et son entourage.

« Vous savez, il y a des joueurs qui évoluent en Europe qu’on va suivre dans les semaines à venir. On va essayer de donner leur chance à tous les bons éléments. Pour Aouar et les autres cas comme lui, il faut d’abord se renseigner si ces joueurs sont d’accord pour jouer en Equipe d’Algérie », a-t-il confié au journal local. Si ces informations se confirment, les prochaines semaines risquent d’être particulièrement agitées pour Houssem Aouar. Un nouveau test grandeur nature en termes de pression, médiatique et autre, pour celui que tout le monde annonce comme un champion en devenir.