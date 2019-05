Thierry Henry et Laurent Blanc ont été contactés

Les entraîneurs français ont la côte en Espagne, et surtout du côté de Séville. Le Betis se cherche un nouveau coach pour prendre les rênes de l’équipe, et la plupart des noms ciblés sont français comme le rapporte Estadio Deportivo ce matin. Après Rudi Garcia, le club andalou a également approché Claude Puel ainsi que Laurent Blanc. Et suite au refus de Rafa Bentinez auquel s’est heurté le club, le Betis se tournerait en direction de Thierry Henry pour coacher l’équipe. À noter qu’un autre nom figure dans cette liste avancée par le journal local sévillan. Il s’agit de l’ancien coach du Real, Julen Lopetegui.

Chelsea sans Kanté pour la finale

En Angleterre, le nom de N’Golo Kanté revient avec insistance, car l’international français blessé au genou depuis plusieurs semaines, a rechuté à l’entraînement. Alors qu’il avait repris les séances en vue de jouer la finale d’Europa League. Mais après vérification par le staff médical, sa participation à la rencontre contre Arsenal mercredi ne sera pas possible explique le Daily Express. Même son de cloche en une du Daily Mirror. « Ngolo ne viendra pas » titre le journal. Un coup dur pour les Blues qui devront faire sans un de leurs joueurs cadres pour cette finale.

Madrid peut payer les salaires de Neymar et Mbappé

Le Real Madrid va frapper fort cet été, en vue de se reconstruire. Or, depuis les récentes déclarations de Kylian Mbappé concernant son avenir, les rumeurs envoyant la star du PSG à Madrid ont repris de plus belle. Ce lundi, As va même encore plus loin. Selon le journal, les comptes du Real Madrid sont sortis et ils sont dans le vert. À tel point que la Casa Blanca aurait suffisamment de budget pour prendre en charge les salaires de Neymar et d’Mbappé, sans pour autant se mettre dans le rouge, et que la masse salariale ne dépasse les 70% des revenus totaux du club. Avec le salaire des deux stars parisiennes, tous les salaires du club, joueurs et personnel confondus représenteraient environ 500M€. À noter qu’on imagine mal le Real Madrid réussir à arracher les deux joueurs au PSG. Car même si leurs salaires ne seront pas un problème, il faudra tout de même payer leurs transferts. Ce qui devrait représenter une sacrée somme.