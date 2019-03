« Bomba Griezmann ». Hier, le journal Mundo Deportivo assurait qu’Antoine Griezmann était prêt à des concessions financières pour aider à son transfert au FC Barcelone l’été prochain, un an seulement après avoir prolongé son contrat avec l’Atlético de Madrid. Les raisons de son revirement de situation ? L’impression de ne plus pouvoir gagner, à court et moyen terme avec les Colchoneros.

On pourrait penser que cette nouvelle a créé un vent de panique du côté de l’Atlético de Madrid. Que nenni selon le journal As, qui livre une version bien différente des événements. Si Griezmann a publiquement affirmé être lassé des éternelles rumeurs à son sujet, il a surtout rassuré sa direction au sujet de son avenir. Il aurait ainsi expliqué à ses dirigeants qu’il n’avait aucune intention de quitter le club cet été.

As assure que Griezmann (28 ans) se sent toujours bien à l’Atlético, et qu’il croit toujours en la capacité de Diego Simeone de conduire le club vers de futurs succès. De plus, le club l’aurait rassuré quant à la gestion du prochain mercato estival. Si plusieurs joueurs ont certes des chances de partir (Lucas Hernandez a déjà signé au Bayern Munich, Diego Godin pourrait rallier l’Inter Milan, Saul est courtisé par Manchester City), le nécessaire sera fait pour garder une ossature de qualité, agrémentée de quelques renforts. Pas sûr que cela suffise à éteindre les rumeurs en provenance de Catalogne au cours des prochaines semaines...