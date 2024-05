Al-Hilal bat encore Al-Nassr et remporte la Coupe du roi des Champions

Cette saison, Al-Nassr n’a jamais su faire le poids face à Al-Hilal. Pour leur dernier affrontement de la saison, les deux équipes de Riyad se donnaient rendez-vous à l’occasion de la finale de la Coupe du roi des Champions. En d’autres termes, il s’agissait là de la dernière chance pour Cristiano Ronaldo de battre cette saison les coéquipiers d’Aleksander Mitrovic et de remporter son premier titre avec la formation saoudienne. Et comme souvent, cela ne s’est pas passé comme prévu. Alors que Cristiano Ronaldo s’est illustré par un superbe retourné qui a échoué sur la barre, Al-Nassr a concédé l’ouverture du score via le champion d’Arabie saoudite qui a pris l’avantage grâce à son buteur serbe (7e).

En début de second acte, les affaires des hommes de Luis Castro ne se sont pas arrangées avec l’expulsion de David Ospina (56e). Pour autant, la chance leur a finalement souri. En effet, l’infériorité numérique d’Al-Nassr a été effacée avec l’expulsion d’Al-Bulayhi (87e). Dans la minute suivante, Al-Hilal a concédé un second coup dur avec l’égalisation de Ayman Yahya (1-1, 88e). Les hommes en bleu ont même été réduits à neuf avec l’expulsion de Kalidou Koulibaly (90+1e). Et après une prolongation houleuse, les deux équipes se sont départagées aux tirs au but. Alors que Ruben Neves et Alex Telles ont raté leurs premières tentatives, leurs quatre autres coéquipiers, dont Mitrovic côté Al-Hilal et CR7 côté Al-Nassr, n’ont pas loupé leurs banderilles. Et encore une fois, alors qu’Al-Dawsari a mis son tir au but, la septième du côté des hommes de Jorge Jesus, Al Nemer a finalement raté sa tentative suite à une belle parade de Yassine Bounou et Al-Hilal s’est donc adjugé le titre au final d’une belle bataille.