Zidane est amoureux

En Espagne, le choc de ce mardi soir entre le Real Madrid et le PSG fait bien évidemment la Une des journaux. Et le rapport avec le mercato est vite trouvé. Kylian Mbappé, dans le viseur des dirigeants madrilènes, fait en effet beaucoup parler. Zinedine Zidane a notamment déclaré en conférence de presse hier : « je suis amoureux de lui mais aujourd’hui, il est rival ». Il n’en fallait pas plus pour que As et Marca relancent le dossier "Mbappé au Real". Le quotidien Marca souligne également que Keylor Navas fera son grand retour dans son ancien jardin.

Dembélé ou Griezmann ?

On reste en Espagne, plus précisément en Catalogne, où Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé font la Une du quotidien Sport. C’est l’heure de la « grande décision ». En effet, l’entraîneur Ernesto Valverde va devoir choisir un seul des deux internationaux français pour affronter le Borussia Dortmund au Camp Nou ce mercredi soir. La méforme d’Antoine Griezmann pourrait être un avantage pour Ousmane Dembélé qui a l’avantage d’être frais. Le jeune ailier français a peu joué depuis le début de saison et pourrait enchaîner avec une deuxième titularisation d’affilée.

Mourinho face au problème Eriksen

En Angleterre, c’est une nouvelle fois José Mourinho qui fait les gros titres des tabloïds anglais. Après Dele Alli, c’est un nouveau problème qui s’offre au technicien portugais. Remplaçant lors du premier match du Special One à la tête des Spurs contre West Ham, Eriksen prend son mal en patience. En fin de contrat à la fin de la saison, sa situation pose problème. « Signez-le ou vous allez perdre Eriksen » titre le Daily Mirror faisant référence à sa difficile situation contractuelle avec les Londoniens. En tout cas, Tottenham reçoit ce soir l’Olympiakos pour tenter d’obtenir une qualification en 8e de finale de Champions League. Le Sun parle d’une « histoire joyeuse » entre José Mourinho et sa nouvelle équipe. Il apportera toute son expérience pour amener le plus loin possible les Spurs dans la compétition européenne.