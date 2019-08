Dzeko dernier renfort à l’Inter ?

Du côté de l’Italie, c’est l’Inter qui fait la Une de la Gazzetta dello sport. Le quotidien transalpin explique que le club lombard est bien décidé a défier la Juventus pour le titre de Serie A. Et pour ce faire, les Nerrazzuri ont une enveloppe de 200 M€ à investir sur le marché des transferts. La majeure partie du budget a déjà été dépensée, en fait, les 200 seront atteints avec le transfert d’Edin Dzeko qui devrait quitter la Roma contre 20M€, pour aller à Milan donc. Et d’ailleurs, un joueur pourrait faire le chemin inverse, explique le Corriere dello sport. Il s’agit de Mauro Icardi, Car le club de la Louve se serait positionné sur l’indésirable de l’Inter, en proposant Dzeko plus 30M€, une offre jugée insuffisante. Cependant le joueur et sa femme et agent, Wanda Nara, auraient une préférence pour le Sud de l’Italie, et le club de Naples. Toujours présente sur le dossier, la Juve travaillerait dans l’ombre.

Ozil et Kolasinac ne seront pas du déplacement à Newcastle

En Angleterre, Arsenal joue ce dimanche du côté de Newcastle, et les Gunners joueront sans Ozil et Kolasinac. C’est ce qu’on apprend dans les colonnes du Daily Express ce samedi. Les deux compères avaient été victimes d’un carjacking, mais le défenseur avait réussi à repousser les assaillants. Depuis, ils ont tout deux reçu des menaces, et sont aujourd’hui placés sous protection, chez eux. C’est pour cela qu’ils ne seront pas dans le groupe pour affronter les Magpies. Une information qui fait la Une outre-Manche, comme avec le Daily Telegraph qui titre sobrement :« ciblés »...

La blessure d’Alisson ternit la belle victoire des Reds

Encore chez nos voisins anglais, le match d’ouverture du championnat se jouait hier soir. Liverpool a remporté la rencontre sans grande difficulté, sur le score de 4-1 face à Norwitch City. Les Reds de Jurgen Klopp vont donc faire la course en tête ce week-end. Après le match of the day, c’était le « mismatch of the day » s’amuse le Daily Mirror. Comprendre ici le match inégal entre les deux adversaires. The Times aussi traite de cette première rencontre de Premier League, et parle d’une ligue à part. The Sun de son côté rapporte parle de la peur d’un KO pour Alisson, car le gardien brésilien est sorti sur blessure en tirant un six mètres. Et on ne connaît pas pour l’instant la gravité de sa blessure.

