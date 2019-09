Le 31 août 1899, l’Olympique de Marseille était créé. Ses fondateurs n’imaginaient sans doute pas que le club phocéen compterait 120 ans plus tard l’un des plus beaux palmarès du football français avec notamment en point d’orgue la victoire en Ligue des Champions en 1993 et de nombreux titres de champion de France et de Coupe de France. Et quoi de mieux qu’un affrontement dimanche face au rival historique de l’AS Saint-Etienne pour immortaliser le moment. Impatients de partager ce moment avec les supporters, l’OM et Puma ont décidé d’anticiper les festivités en présentant un quatrième maillot du club. Symbole de la ville de Marseille, la croix phocéenne qui figure également sur le drapeau de la ville de Marseille fait donc son grand retour sur le maillot de l’OM après la saison 2000-01 comme élément prépondérant de ce maillot spécial 120e anniversaire.

Puma a donc décidé de miser à fond sur les deux couleurs historiques bleues et blanches. Le bleu étant utilisé pour la croix et le col rond tandis que l’équipementier a joué la sobriété en mettant les logos ainsi que le sponsor Uber Eats en grisé. À noter tout de même la mise en avant de l’étoile du titre de champion d’Europe 2013 en dorée, élément de fierté de tout le peuple marseillais. Et pour cette nouvelle tunique, on retrouve 2 typologies de maillots : les maillots authentiques (Slim fit) qui sont portés par les joueurs lors des rencontres. Ils sont élaborés avec la technologie de Shincool mise au point par PUMA, qui permet d’ajuster efficacement la température corporelle et l’humidité (jusqu’à -2,2°C). Ses propriétés hautement hydrophiles aident également à disperser efficacement l’accumulation d’électricité statique, améliorant ainsi le confort de l’utilisateur. Les maillots replica (Regular fit) sont confectionnés avec la technologie dryCELL qui régule la température du corps. On y trouve également des inserts latéraux en mesh pour l’évacuation de la transpiration.

Et qui dit maillot spécial, dit lieu spécial pour la présentation de ce nouveau maillot. L’équipementier du club phocéen avait d’ailleurs mis les petits plats dans les grands en offrant un city stade haut en couleur à la Ville de Marseille du côté du quartier de Montredon. Mieux, Puma invitait quelques têtes d’affiche de la marque allemande dont notamment le légendaire sprinter jamaïcain Usain Bolt qui faisait une arrivée remarquée en débarquant sur le terrain en portant le maillot hommage aux 120 ans du club.

Le maillot anniversaire de l’OM, qui a été porté pour la première fois ce dimanche face à l’AS Saint-Etienne en Ligue 1, est d’ores et déjà disponible dans sa version authentique (slim fit) ou dans sa version replica (regular fit).

Ce maillot collector exceptionnel sera distribué en quantité très limitée. Vous pouvez vous le procurer dès aujourd’hui sur la boutique en ligne Foot.fr ou directement dans le Mégastore Foot.fr de Plan de Campagne (13).

