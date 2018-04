Rashford sur le départ ?

Décidément, pas mal de joueurs de Manchester United ne s’entendent plus avec José Mourinho. Après les rumeurs Pogba, Martial, Luke Shaw ou encore Juan Mata, ce serait au tour de Marcus Rashford de ne plus entrer dans les plans du Special One. Selon le Mirror, l’attaquant anglais serait très mécontent de son temps de jeu cette saison et réfléchirait à un départ. Selon le tabloïd, une source proche du joueur leur aurait confié que l’international anglais pourrait ne plus porter le maillot de MU la saison prochaine, si José Mourinho continuait à être l’entraîneur du club. Ça promet un été très agité du côté d’Old Trafford.

La Juve intéressée par un retour de Morata

Il a laissé un bon souvenir de côté de Turin et ça se ressent encore. Selon le Corriere dello Sport de ce matin, les dirigeants de la Juventus seraient intéressés à l’idée de faire revenir Alvaro Morata du côté de la Vieille Dame. Entre 2014 et 2016, l’attaquant espagnol a grandement participé aux différents titres glanés par les Turinois et ces derniers ont toujours regretté son retour au Real Madrid. Depuis, Morata a été transféré à Chelsea pour 80 millions d’euros. Mais l’avant-centre des Blues réalise une saison en demi-teinte entre blessures, méformes et manque de réalisme devant le but. Une situation qui pourrait peut-être l’inciter à changer une nouvelle d’air cet été.

La valse des entraîneurs se prépare en Europe

Ça va bouger sur les bancs cet été ! C’est en tout cas ce que comprend le magazine France Football qui consacre ce matin un dossier à la valse des entraîneurs qui se prépare en Europe. Surtout du côté de la Ligue 1. Si le PSG semble avoir les idées claires et serait proche d’enrôler Thomas Tuchel, tout n’est pas aussi limpide pour les autres grosses écuries du championnat. À Monaco, Léonardo Jardim pourrait partir pour remplacer Antonio Conte à Chelsea. Ce qui pourrait permettre l’arrivée de Maurizio Sarri dans la Principauté. Même chose pour Lucien Favre à Nice, qui pourrait céder aux sirènes de la Bundesliga. Enfin, Bruno Genesio après une saison moins bonne en termes de résultats que les précédentes pourrait laisser sa place. Laurent Blanc est pressenti pour lui succéder.