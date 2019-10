Le Barça veut miser sur la jeunesse

En Espagne, les Blaugrana s’intéresseraient au cas du jeune Donyell Malen du PSV Eindhoven, selon Sport. À 20 ans, il est le meilleur buteur du championnat néerlandais, c’est pourquoi le Barça le supervise très souvent. Le club catalan verrait en lui un parfait successeur à l’expérimenté Luis Suarez. Autre jeune profil du côté de Barcelone, Ansu Fati pourrait bien être prolongé. C’est en tout cas la volonté de son club, qui fera tout pour le verrouiller. Selon Mundo Deportivo, maintenant que Fati fait partie de l’équipe première, le Barça veut augmenter son salaire en conséquence, en profitant au passage pour augmenter sa clause de 100M€. Elle serait alors de 200M€.

Amener le club au niveau de Manchester City

En Angleterre, le propriétaire de Leeds United a fait des déclarations fracassantes que l’on peut lire dans les colonnes du Times ce lundi. Andrea Radrizzani a affirmé qu’il avait reçu plus de 20 offres de rachat du club qui évolue actuellement en Championship. Trois d’entre elles auraient retenu son attention, et d’après The Times, la proposition actuellement en pole position serait celle faite par QSI, le même fond d’investissement qui possède aujourd’hui le PSG. Le propriétaire de Leeds quant à lui préfère jouer cartes sur table : « concernant l’option de Qatar Sports Investment et de Nasser, ce sont avant tout des amis, nous avons de très bonnes relations depuis longtemps », a-t-il affirmé. « Deuxièmement, ils ont la possibilité d’amener le club au niveau de Manchester City et d’être compétitifs, ce qui serait pour nos fans une opportunité fantastique ».

Rabiot devrait retrouver du temps de jeu

Enfin en Italie, le cas d’un joueur français fait parler, celui d’Adrien Rabiot. Lui qui n’ a pour l’instant disputé que 4 matchs avec la Juve n’est donc pas vraiment en odeur de sainteté du côté de Turin, mais tout n’est pas encore perdu si on en croit Tuttosport. Ce lundi, le journal transalpin affirme que Maurizio Sarri a un plan pour relancer le milieu de terrain français. En effet, le calendrier de la Vieille Dame devient de plus en plus lourd. Les Bianconeri vont jouer 7 matchs en 22 jours, ce qui devrait permettre à Sarri de faire un peu plus jouer Rabiot.

