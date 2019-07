Bale pourrait devenir le joueur le mieux payé au monde

En Espagne, Gareth Bale est plus que jamais sur le départ, c’est sa destination future qui fait les gros titres. Le quotidien Marca lui conseille de « courir en Chine ». Car oui Gareth Bale pourrait rebondir au sein de l’Empire du Milieu. Deux équipes chinoises lui auraient fait des offres, qu’il pourrait bien accepter. As aussi parle du départ de l’ancien joueur de Tottenham, et explique que les négociations avec une de ces équipes sont très avancées. Le Real Madrid aurait proposé Bale au PSG, à United, le Bayern, l’Inter et Tottenham, mais sans succès pour la Casa Blanca. En Angleterre aussi cette offre venue de Chine fait beaucoup de bruit. Les tabloïds auraient réussi à connaître les chiffres d’un contrat proposé au joueur. Les montants sont astronomiques. Le Daily Mirror parle d’un million de Livres sterling par semaine, soit 48 millions de Livres par an, environ 54 M€ par saison. Un salaire mirobolant qui ferait tout simplement de lui le footballeur le mieux payé de la planète. À noter que cette proposition émanerait d’un club de Pékin.

« Restons amis »

Du côté de l’Italie, la Vieille Dame espère se séparer au plus vite de Gonzalo Higuain, plus vraiment en odeur de sainteté à Turin. Il n’y a guère que son entraîneur Maurizio Sarri pour croire en lui, et l’aligner sur le terrain. La Juve relance Higuaín avec le brassard de capitaine et un but contre Tottenham, raconte le Quotidiano Sportivo. Pourtant les Bianconeri comptent toujours le vendre. Le journal transalpin s’en amuse et titre : « restons amis ». Du côté de Tuttposport, le ton est plutôt aux conseils à l’encontre du champion d’Italie. « Garde-le Juve ! », s’emporte le quotidien.

Les négociations commencent entre Naples et Icardi

Toujours en Italie, le Corriere dello sport parle aussi de ce but de Gonzalo Higuain en match amical, mais le média livre une autre information sur sa couverture. Des premiers contacts ont été établis entre le Napoli et Mauro Icardi. Et forcément c’est la femme et agent du joueur qui entame les négociations, la célèbre Wanda Nara. Le Corriere précise également qu’Icardi devrait s’entretenir au téléphone avec Carlo Ancelotti, le coach de Naples, et ce, dans les prochains jours. Affaire à suivre.

