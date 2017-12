Bientôt la vidéo en Ligue 1 !

La vidéo en Ligue 1 la saison prochaine ? Selon Le Parisien du jour, c’est un « oui » qui est attendu aujourd’hui lors de l’assemblée générale de la Ligue qui doit débattre sur la question. Le championnat de France devrait donc être autorisé à équiper les arbitres de l’assistance vidéo dès 2018. En Allemagne et en Italie, c’est déjà le cas depuis cette année. Dans l’hexagone, plusieurs tests ont déjà été effectués, notamment lors des matchs amicaux de l’équipe de France.

Après la Chine, l’option Espagne pour Lucas !

En Espagne, le journal Super Deporte évoque le mercato de Valence ce jeudi, car trois pistes seraient actuellement à l’étude du côté des dirigeants. La première se nomme Sturaro de la Juventus, la deuxième Sandro Ramirez d’Everton, et enfin la troisième est une petite surprise. En effet, il s’agit du Parisien Lucas Moura ! Lui qui était plutôt proche de signer en Chine selon les dernières rumeurs... Valence pourrait donc être une autre option pour le Brésilien, sur le départ au Paris Saint-Germain.

La rencontre « surréaliste » du Real Madrid

Ce mercredi, le Real Madrid jouait Mondial des Clubs et le Real Madrid a disposé d’Al Jazira (2-1) lors de ce match de demi-finale. Mais les troupes de Zinedine Zidane ont eu bien plus de difficultés que prévu... Le but de la victoire est arrivé très tardivement, à la 81ème minute, une réalisation de Gareth Bale. Le journal Marca décrit ainsi une rencontre « surréaliste », une véritable « épreuve » où on a vu 36 tirs dont 14 cadrés, 4 poteaux et 19 corners... Finalement, c’est bel et bien une place en finale qui a été gagnée hier par les hommes de Zinedine Zidane, qui affronteront Grêmio.