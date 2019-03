Zidane veut Sterling au Real

En Angleterre, Zinédine Zidane continue de faire les gros titres. D’après le Daily Mirror, l’entraîneur de la Casa Blanca chercherait du côté de la Premier League pour entamer sa reconstruction. Selon le tabloïd anglais, il viserait Raheem Sterling, et ce dernier serait vraiment une pièce importante dans le renouveau madrilène, dont le mercato s’annonce des plus alléchants comme l’explique le Mirror. Le journal parle notamment de plus de 300 Millions de Livres qui pourraient être dépensés cet été, pour Sterling donc, mais aussi pour Eden Hazard ou Neymar poursuit le Daily Mirror.

« Un maillot explosif »

On part maintenant en Espagne où le futur maillot du FC Barcelone a filtré. C’est le journal Sport qui révèle cette information avec un visuel. Fini le bleu et grenat et place aux couleurs du drapeau catalan rouge et jaune. Selon les informations du média espagnol, cette tunique sera le quatrième maillot du club pour la saison prochaine, mais il sera porté par l’équipe lors des grands rendez-vous comme par exemple les rencontres au Santiago Bernabeu. Un maillot explosif résume ainsi Sport.

Guardiola veut régner sur l’Europe avec City

Enfin on reste de l’autre côté de la Manche, avec le Sun qui fait sa une sur les paroles de Pep Guardiola ! L’entraîneur de Manchester City réagit au tirage de la C1 et dresse un rapide bilan de son passage sur le banc des Citizens... Champion de Premier League l’an passé, cela ne suffira pas pour que son passage soit positif d’après l’entraîneur catalan : « Cela ne sera pas un succès total si on ne règne pas sur l’Europe ». Le message est donc passé à Manchester. Guardiola vise avant tout la Ligue des Champions. Pour cela il lui faudra battre les Spurs de Tottenham en quarts de finale.