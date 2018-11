Le Real Madrid se rassure contre Valladolid

En Espagne, Le Real Madrid a recommencé à gagner contre Valladolid. Une victoire 2-0 et pour As, c’est Vinícius qui « rapporte la chance ». Impliquée sur l’ouverture du score, la pépite brésilienne de la Casa Blanca a fait une entrée en jeu décisive. Pour sa première en Liga, il centrait un ballon dangereux, après avoir éliminé plusieurs adversaires, ballon contré par Olivas qui terminait sa course au fond des filets. Pour Marca également, Vinícius a ramené la chance à Madrid. La pépite brésilienne qui a joué ses premières minutes avec l’effectif madrilène depuis l’arrivée de Santiago Solari, frappe donc fort et pourrait bien gagner sa place en équipe première après ce week-end.

« C’est pour vous Boss »

En Angleterre, la presse anglaise rend hommage à la victoire de Leicester. La semaine passée, le club était marqué par la disparition de son propriétaire Vichai Srivaddhanaprabha dans un accident d’hélicoptère. Les Foxes l’ont emporté 1-0 contre Cardiff, pour le Sunday express c’est « une victoire pour Vichai ». « Nous l’avons fait pour Vichai » titre le Daily Star, le Daily Mail y va aussi de son hommage, et titre, « C’est pour vous Boss ». Une émouvante dédicace de Gray, le seul buteur de la rencontre.

La Vieille Dame en mode record

En Italie, L’Inter signe une très grosse victoire, 5-0 face au Genoa. Mais ces cinq buts ne suffisent pas, comme l’écrit le Corriere dello sport. En effet, malgré les victoires de l’Inter et du Napoli qui l’a aussi emporté avec cinq unités inscrites, ce vendredi, la Juve continue son chemin en tête du classement. Car la Vieille Dame l’a une nouvelle fois emporté, 3 buts à 1 face à Cagliari. La Juventus conserve donc matelas de six points d’avance. Même son de cloche avec la « Gazzetta dello sport », Un Inter stratosphérique et une Juve en mode record. La Juventus n’avait jamais inscrit autant de points sur les onze premières journées, rapporte le quotidien italien.