Les Reds trônent en tête de la Premier League

En Angleterre, il n’y a qu’une seule équipe qui se détache. Il s’agit bien entendu de Liverpool. Les Reds ont encore gagné ce dimanche (2-0), cette fois face au voisin et rival historique Manchester United. L’équipe entraînée par Jürgen Klopp a désormais 16 points d’avance avec un match en moins, sur son dauphin à savoir Manchester City comme le rappelle le Daily Mirror.Toujours invaincu en championnat, Liverpool est tout simplement injouable en ce moment, à l’image de leur star Mohamed Salah, buteur hier. Ce dernier fait aussi la Une du Daily Express, et du Sun qui rendent hommage à la bonne forme de l’international égyptien.

Un Cristiano Ronaldo en or permet à la Juve de reprendre le pouvoir en Série A

En Italie, la Juventus de Turin creuse l’écart avec l’Inter Milan. Les Nerazzurri n’ont pu faire mieux qu’un match nul contre Lecce (1-1), alors que la Juventus a pris les 3 points face à Parme. Une victoire 2 buts à 1 grâce au célèbre Cristiano Ronaldo, double buteur ce dimanche. « CR fait 7 et Ciao » s’amuse la Gazzetta dello sport. En effet, le Portugais a marqué lors des 7 dernières rencontres avec la Vieille Dame. Il fait également la Une de Tuttosport, rappelant que la Juve a maintenant 4 points d’avance sur son dauphin et qu’elle a la chance d’avoir un « CR7 d’or ». Même son de cloche pour le Corriere dello sport qui fait sa couverture sur la performance des Bianconeri.

Le Nouveau Barca de Quique Setién plait à la presse espagnole

En Espagne, le Barça jouait ce dimanche soir contre Grenade. Victoire des Blaugrana 1-0 avec un but de Lionel Messi. Un premier succès pour Quique Setién, dans la lignée d’Ernesto Valverde si on ne regarde que le tableau de score. Pour Mundo Deportivo, il y avait une grande différence, « Setién, ça se voit » placarde le média catalan sur sa couverture. Une meilleure pression sur l’adversaire, un jeu plus rapide et plus de possession voilà ce que le journal a noté. Le sourire semble être revenu sur les visages des supporters culés et c’est aussi le cas pour le quotidien Sport qui parle ce lundi de « grands espoirs » concernant ce nouveau Barça.