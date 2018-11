Les suspicions de dopage de Ramos font les gros titres

Hier, les Football Leaks révélaient un scandale de dopage autour d’une star du football, en la personne de Sergio Ramos. Ce matin, toute la presse européenne s’agite autour de cette affaire pour le moins obscure. En Angleterre, le Sun en fait sa une et parle d’« un scandale de drogue autour de Sergio Ramos ». Du côté de l’Espagne, on parle également des révélations sulfureuses des Football Leaks. « Le Scandale Ramos » titre Mundo Deportivo. Il faut dire que d’après les Football Leaks, Ramos a fauté une deuxième fois. En effet il aurait violé le protocole antidopage après un match de championnat à Malaga, prétextant qu’il souhaitait prendre une douche avant de se soumettre au contrôle et ce malgré de nombreuses mises en garde. Le journal Marca titre lui sur la réponse du club madrilène, « Ramos n’a jamais brisé la règle de l’antidopage » peut-on lire en Une du quotidien espagnol.

Dembélé de retour dans le groupe du Barça

Dans la presse ibérique, on parle aussi beaucoup du choc de ce soir entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Une rencontre très importante dans la lutte pour la première place en Liga. C’est« Un tête-à-tête » pour Sport. Les Blaugranas veulent creuser un écart face à son adversaire du soir écrit le quotidien catalan, qui précise que Dembélé sera de retour le groupe du Barça. Et pour le journal As, « la place de leader se joue au Wanda ».

Pour Mourinho, les jeunes joueurs sont des « enfants gâtés »

On termine ce tour de la presse par les nouvelles déclarations fracassantes de José Mourinho. L’entraîneur portugais s’est attaqué à ses jeunes joueurs, et n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. « Ils manquent de maturité », a-t-il affirmé. « Ce sont des enfants gâtés maintenant. L’entourage des joueurs leur donne trop d’affections, et leur cherche trop d’excuses. Je parle de joueurs comme Shaw, Rashford, Martial, Lingard... » Des mots durs qui font les gros titres outre-Manche, « Sont-ils des gagnants ? » se demande ainsi le Daily Express.