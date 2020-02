Eden Hazard fait les gros titres de la presse madrilène

Quelle douleur titre le journal AS ! En effet, lors de la défaite du Real Madrid contre Levante hier soir (1-0), le Belge a été touché à la même cheville qui l’avait éloigné des terrains pendant un long moment. Selon Zinedine Zidane, « ça n’a pas l’air bon... » Pour Marca, le Real est freiné dans sa course au titre et la blessure de l’attaquant inquiète alors que les Merengues vont affronter Manchester City en Ligue des champions et le FC Barcelone en Liga.

La VAR rend furieux Frank Lampard et Chelsea

Hier, Chelsea s’est imposé à domicile face à Tottenham (2-1). Mais ce n’est pas la victoire des Blues qui est à la Une mais plutôt la VAR ! C’est une erreur qui a fait enrager Frank Lampard et qui est à la Une du Daily Mail. En effet, Giovanni Lo Celso a été l’auteur d’une grosse semelle sur César Azpilicueta mais n’a pas été exclu. Selon l’ancien milieu de terrain, « la VAR n’est pas assez bonne » et cela ne rend pas justice comme cela avait pu être promis au moment de son lancement en début de saison.

Cristiano Ronaldo s’offre un nouveau record en Serie A

Le coronavirus commence à avoir des conséquences sur le football. En effet, trois matches de Serie A ont été reportés après une annonce du Premier ministre italien Giuseppe Conte. Une information qui fait la Une de la Gazzetta Dello Sport qui estime que la Serie A est verrouillée. Le gouvernement décide d’annuler les rencontres sportives en Lombardie & en Vénétie. Ainsi, Inter Milan-Sampdoria, Hellas Vérone-Cagliari et Atalanta-Sassuolo sont les rencontres impactées par cette mesure. « Une Juve Ronaldiste. Un CR7 record lance Sarri », titre aussi la Gazzetta dello Sport. Le Portugais égale le record de Batistuta et de Quagliarella pour son 1000e match en professionnel pour 725 buts. Une performance qui fait aussi la Une de Tuttosport mais surtout qui met la Spal KO avec une victoire importante (2 buts à 1).