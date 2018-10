CR7 contre-attaque sur le scandale

Empêtré dans un scandale sexuel qui remonte à 2009, Cristiano Ronaldo est sorti du silence hier, pour la première fois depuis le début de l’affaire, par le biais de son avocat. Ce dernier a publié un communiqué qui indique que « toute cette affaire est fausse. » Pour rappel, une femme l’accuse de l’avoir violée en 2009 à Las Vegas. Cristiano Ronaldo nie fermement toutes les accusations. « Ce qui est arrivé en 2009 à Las Vegas a été complètement consenti », poursuit-il. Néanmoins, l’avocat de CR7 concède qu’à l’époque un accord avait été trouvé avec la jeune femme pour ne pas que l’affaire s’ébruite. « Ce qui ne prouve en rien la culpabilité de mon client », conclut-il.

Pep Segura répond à Vidal

Mardi, dans les colonnes du quotidien Sport, Arturo Vidal s’en prenait violemment à son entraîneur Ernesto Valverde, accusé de « trahison » sur son temps de jeu, restreint depuis le début de la saison. Ce matin, toujours dans le même média, le manager général du FC Barcelone, Pep Segura revient sur ces déclarations et répond au Chilien. « Il a manqué de respect à ses coéquipiers », explique-t-il. « Mais je suis certain qu’il va rectifier cela. » Les Catalans s’activent, en tout cas, pour éteindre rapidement l’incendie dans cette période où les résultats sont moins probants en Liga.

Pogba admet que Mourinho avait raison

La parole de Paul Pogba se fait de plus en plus présente dans les médias en cette trêve internationale. Et le champion du Monde a lâché une phrase qui a retenu l’attention du Sun ce matin. Le tabloïd anglais explique La Pioche aurait admis que son entraîneur avait raison sur son attitude post-Coupe du Monde. José Mourinho avait prédit qu’un titre mondial change tout et que le Français serait moins concentré à son retour à Manchester United. Ce qu’a semblé confirmer le milieu de terrain dans cette interview. De quoi faire plaisir au Special One ?