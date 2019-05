« CR7 arrête un grand Torino »

En Italie, le derby de Turin se jouait hier, entre la Juventus et le Torino. Et Cristiano Ronaldo a de nouveau frappé dans un match important, marquant un but de la tête à 84e minute pour arracher le match nul (1-1). Forcément ce samedi toute la presse transalpine encense le sauveur de La Vieille Dame. « Et puis il y’a Cristiano », résume le Corriere dello sport. Pour Tuttosport, « CR7 arrête un grand Torino ». En effet, les Granata ont mené au score presque toute la partie, prenant l’avantage dès la 18e minute. De son côté, la Gazzetta dello sport préfère titrer sur le bilan comptable du Torino : « CR7 encorne le rêve du Toro ». Car avec une victoire, le Torino se rapprochait d’une place qualificative en Ligue des Champions, à égalité de points avec l’Atalanta, et une unité de plus que l’AS Roma. Mais avec ce match nul les Granata restent 6e, avec un match en plus que leurs adversaires.

Le Bayern, le PSG et la Juventus sont aussi sur Matthijs de Ligt

On reste en Espagne, avec un autre affrontement pour une pépite très très convoitée. Il s’agit de Matthijs de Ligt, le défenseur central de l’Ajax Amsterdam qui a tout juste 19 ans. D’après le journal Sport, le FC Barcelone va lancer l’assaut final pour le jeune néerlandais. Le club catalan sait que les négociations se sont compliquées ces dernières semaines, c’est pourquoi il veut attaquer fort dès maintenant, sans attendre la fin de saison. L’entourage du joueur considère que la côte de De Ligt a beaucoup augmenté, et veut regarder les différentes offres qui s’offrent à lui. Et si les Blaugranas font de lui leur priorité, d’autres grosses écuries européennes seraient également sur le dossier selon Sport. Le Bayern, le PSG et la Juventus sont également dans les starting-blocks. Ce dossier s’annonce comme l’un des plus chauds cet été. À suivre.

Tottenham va frapper fort au prochain mercato

En Angleterre, Tottenham se tourne vers la Premier League, après sa défaite face à l’Ajax Amsterdam. Mais une nouvelle pourrait redonner le sourire aux fans des Spurs. D’après les informations du Sun, il va y avoir du changement cet été du côté de Tottenham. C’est en tout cas ce qu’aurait promis le président du club Daniel Levy. Il a affirmé à son entraîneur qu’il y avait besoin de reconstruire l’équipe, et qu’il aurait pour ça une grosse enveloppe pour le prochain marché des transferts. Après un dernier mercato estival vierge sur le plan des arrivées, c’est un été totalement différent que s’apprête à passer le club londonien.