Dybala veut rejouer avec Paul Pogba

En Italie, Paul Pogba fait la Une de Tuttosport. Son ancien coéquipier à la Juventus, Paulo Dybala souhaiterait le retour du milieu de terrain français à Turin. « Paul et moi entretenons une grande amitié. J’espère qu’on célébrera de nouveaux buts ensemble ». Une véritable déclaration d’amour de l’attaquant argentin du club de la Vieille Dame. « La Pioche » ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait mais un départ durant ce mercato d’hiver semble très peu probable sachant que le joueur de Manchester United est actuellement indisponible à cause d’une blessure à la cheville.

Aubameyang ou Rodrigo pour remplacer Suarez ?

En Espagne, ce sont les attaquants et le mercato qui font la Une. Le quotidien catalan Mundo Deportivo répète que le Barça cherche un numéro 9 pour pallier la longue blessure de son joueur, Luis Suarez. Deux noms sortent du chapeau, Pierre-Emerick Aubameyang et Rodrigo. L’attaquant d’Arsenal serait la piste privilégiée par les dirigeants barcelonais. L’international gabonais est fin de contrat en juin 2021 avec les Gunners. Quant à l’attaquant de Valence, Barcelone garde à un œil attentif à la situation de Rodrigo. Le journal Sport révèle une autre piste qui fait saliver les Catalans, celle menant à Timo Werner. Le jeune attaquant du RB Lepizig explose tous les compteurs cette saison en Bundesliga. Le Barça veut tenter sa chance pour attirer le meilleur buteur allemand mais le Real Madrid et Liverpool sont également sur les rangs. Sa clause libératoire serait fixée entre 50 et 60 millions d’euros.

L’Inter Milan souhaite faire un triple coup pour son mercato

De l’autre côté des Alpes, l’Inter Milan n’a pas terminé son mercato selon le Quotidiano Sportivo. Après s’être attaché les services d’Ashley Young en provenance de Manchester United, les Intéristes pourraient réaliser un triplé de joueurs d’ici fin janvier. Victor Moses, Olivier Giroud et Christian Eriksen seraient proches de débarquer en Italie chez le deuxième de Serie A. Pour le latéral nigérian, un accord aurait été trouvé avec Chelsea et il serait même déjà à Milan pour passer sa visite médicale. Concernant Olivier Giroud, les discussions sont toujours en cours. Le Corriere dello sport dévoile que pour le Danois Eriksen, tout est entre les mains des dirigeants londoniens. L’inter a dévoilé son offre pour tenter d’arracher le joueur des Spurs en fin de contrat en juin prochain. « On attend une réponse de l’Inter », dévoile le quotidien italien.