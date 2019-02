Comme chaque lundi, nous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens. Lors du précédent compte rendu, Lionel Messi avait pris le pouvoir suite à un doublé. Sept jours plus tard, il doit laisser son trône de leader à Mbaye Diagne. Pour son premier match de championnat avec Galatasaray, l’attaquant sénégalais a eu l’occasion de frapper un penalty. Il n’a pas tremblé et inscrit son premier but avec sa nouvelle formation. Grâce à cette réalisation, il compte pas moins de 21 buts en 18 matches et double de justesse Lionel Messi.

Si l’Argentin dispose du même bilan comptable, il a disputé trois matches supplémentaires que son rival. Avec le FC Barcelone, il s’est cassé les dents face à une solide équipe de l’Athletic Bilbao. Impuissant, il n’a pas empêché les Blaugranas de partager les points face aux Basques (0-0). Le podium est complété par Luuk de Jong et ses 20 buts en 21 matches. Malgré la contre-performance du PSV Eindhoven contre Utrecht (2-2), l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach a fait étal de tout son talent avec un doublé.

Sergio Agüero fait une entrée flamboyante

Le Tanzanien Mbwana Samatta a également vu double. Lors du choc entre Genk et le Standard de Liège, le buteur a inscrit deux buts et se retrouve désormais à 19 unités en 24 matches. Laissé au repos contre Bordeaux, Kylian Mbappé n’a eu que 45 minutes de jeu à se mettre sous la dent. Certainement concentré sur le huitième de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United (à suivre sur notre live commenté), le natif de Bondy est resté mué et compte 18 buts en 17 matches.

Juste derrière, Cristiano Ronaldo prend la sixième place grâce à un nouveau but contre Sassuolo (3-0). Le Portugais dispose du même nombre de réalisations que de son prédécesseur mais il a pris part à six rencontres de plus. Blessé face aux Girondins de Bordeaux, Edinson Cavani a jeté l’éponge au bout de 45 minutes. Toutefois, l’Uruguayen n’a pas fait de la figuration. Intéressant en début de rencontre, il a eu le temps de transformer un penalty et affiche désormais 17 buts en 16 matches. Tout simplement étincelant face à Chelsea (victoire 6-0 de Manchester City), Sergio Agüero effectue une entrée fracassante.

Après avoir loupé une occasion facile lors des premières minutes du match, il a répondu en patron avec un triplé. Son deuxième en l’espace d’une semaine. Il affiche pas moins de 17 réalisations en 23 rencontres. Principal buteur de Liverpool, Mohamed Salah continue de s’illustrer. L’Égyptien a fait trembler les filets de Bournemouth (3-0) et suit juste derrière avec 17 buts en 26 matches. Enfin, Fabio Quagliarella complète ce classement avec 16 réalisations en 22 rencontres. Nicolas Pépé (Lille) et Duvan Zapata (Atalanta) échouent de justesse avec des statistiques comparables à celles de l’Italien. Luis Suarez (FC Barcelone), Krzysztof Piatek (AC Milan) et Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) sont à l’affût avec 15 buts.

Le classement des meilleurs buteurs européens au 11/02/2019

1) Mbaye Diagne (27 ans/Kasimpasa et Galatasaray/Sénégal) - 21 buts en 18 matches (1620 minutes)

2) Lionel Messi (31 ans/FC Barcelone/Argentine) - 21 buts en 21 matches (1707 minutes)

3) Luuk de Jong (28 ans/PSV Eindhoven/Pays-Bas) - 20 buts en 21 matches (1890 minutes)

4) Mbwana Samatta (26 ans/Genk/Tanzanie) - 19 buts en 24 matches (1961 minutes)

5) Kylian Mbappé (20 ans/Paris SG/France) - 18 buts en 17 matches (1320 minutes)

6) Cristiano Ronaldo (34 ans/Juventus/Portugal) - 18 buts en 23 matches (1995 minutes)

7) Edinson Cavani (31 ans/Paris Saint-Germain/Uruguay) - 17 buts en 16 matches (1306 minutes)

8) Sergio Agüero (30 ans/Manchester City/Argentine) - 17 buts en 23 matches (1677 minutes)

9) Mohamed Salah (26 ans/Liverpool/Egypte) - 17 buts en 26 matches (2209 minutes)

10) Fabio Quagliarella (36 ans/Sampdoria/Italie) - 16 buts en 22 matches (1903 minutes)