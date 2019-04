Comme chaque lundi nous vous dévoilons le classement des top buteurs européens. Et comme souvent depuis le début de l’année 2019, Lionel Messi arrive en tête. Toujours aussi décisif face aux buts adverses, l’attaquant argentin a encore une fois vécu une riche semaine. Tout d’abord, il a inscrit une merveille de coup franc face à Villarreal (4-4) et confirme son statut de référence mondiale dans ce domaine. Puis, il a inscrit une belle réalisation contre l’Atlético de Madrid (victoire 2-0) et fait grimper ses statistiques. Lionel Messi a inscrit 33 buts en 29 matches de Liga cette saison.

La deuxième place revient à Kylian Mbappé. S’il n’a pas marqué contre Strasbourg hier (2-2), le natif de Bondy a réalisé une belle entrée en jeu et a apporté sa percussion à l’approche de la surface. Il reste bloqué à 27 réalisations en 25 rencontres. Le podium est complété par Mbaye Diagne. Pour le retour du championnat turc, l’attaquant sénégalais a vu triple. Avec notamment deux penalties transformés, il a donné la victoire à Galatasaray contre Yeni Malatyaspor (3-0). Mbaye Diagne compte 26 buts en 23 matches.

Les attaquants polonais cartonnent

Luuk de Jong échoue au pied du podium, mais a fait le trou avec ses poursuivants. Avec un doublé jeudi face à Zwolle (4-0), mais aussi un but contre le Vitesse Arnhem (3-3), le buteur néerlandais s’affirme plus que jamais comme un canonnier hors pair. Avec 25 buts en 29 matches, il devance Robert Lewandowski. Cinquième, l’attaquant polonais s’est illustré avec un doublé lors du Klassiker contre le Borussia Dortmund (5-0). Dans une forme éblouissante, le joueur du Bayern Munich affiche 21 réalisations avec 27 matches.

Son compatriote Krzysztof Piatek suit jusque derrière avec autant de buts, mais trois matches de plus à son compteur. Malgré la défaite de l’AC Milan contre la Juventus (2-1), l’ancien joueur du Genoa a inscrit une nouvelle réalisation. Fabio Quagliarrella qui dispose de statistiques semblables arrive septième. Muet, Dusan Tadic arrive juste derrière avec 20 buts en 29 matches. Il devance d’une courte tête le neuvième Duvan Zapata et le dixième Luis Suarez. Deux représentants de la Jupiler League, Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem) et Mbwana Samatta (Genk) échouent au pied de ce classement avec 20 buts. Cristiano Ronaldo (Juventus) et Sergio Agüero (Manchester City) sont juste derrière avec 19 réalisations.

Le classement des meilleurs buteurs européens au 08/04/2019

1) Lionel Messi (31 ans/FC Barcelone/Argentine) - 33 buts en 29 matches (2366 minutes)

2) Kylian Mbappé (20 ans/Paris SG/France) - 27 buts en 25 matches (1966 minutes)

3) Mbaye Diagne (27 ans/Kasimpasa et Galatasaray/Sénégal) - 26 buts en 23 matches (1989 minutes)

4) Luuk de Jong (28 ans/PSV Eindhoven/Pays-Bas) - 25 buts en 29 matches (2610 minutes)

5) Robert Lewandowski (30 ans/Bayern Munich/Pologne) - 21 buts en 27 matches (2419 minutes)

6) Krzysztof Piatek (23 ans/AC Milan/Pologne) - 21 buts en 30 matches (2434 minutes)

7) Fabio Quagliarella (36 ans/Sampdoria/Italie) - 21 buts en 30 matches (2593 minutes)

8) Dusan Tadic (30 ans/Ajax Amsterdam/Serbie) - 20 buts en 29 matches (2475 minutes)

9) Duvan Zapata (28 ans/Atalanta/Colombie) - 20 buts en 30 matches (2276 minutes)

10) Luis Suarez (32 ans/FC Barcelone/Uruguay) - 20 buts en 30 matches (2559 minutes)