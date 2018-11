« Mourinho a tout lâché »

En Angleterre, le score de Manchester United passe au second plan, au profit de José Mourinho. Après le but victorieux à la dernière minute de Marouane Fellaini, Mourinho a tout lâché ! Il a pris un pack de bouteilles pour les jeter par terre et faire exploser sa joie en même temps que le plastique. Cette scène a visiblement amusé tous les tabloïds à voir les différentes Unes Anglaises. Certains le surnomment même le « water boy », le "porteur d’eau" en français.

Kovac en prend pour son grade

En Allemagne, le Bayern Munich s’est rassuré hier avec une victoire 5 à 1 face à Benfica. Ce qui sauve l’entraîneur Nico Kovac, pour le moment en tout cas. Mais le journal Bild vient rapporter que ce lundi, quatre stars du Bayern (Manuel Neuer, Thomas Muller, Franck Ribéry et Robert Lewandowski) ont eu rendez-vous avec les dirigeants du club pour parler des récentes contre-performances. Selon le quotidien allemand, les joueurs auraient ouvertement critiqué les choix de leur entraîneur, Nico Kovac, évoquant des « décisions incompréhensibles ». Ambiance...

« Ronaldo, tu es un magicien »

En Italie, c’est encore une fois Cristiano Ronaldo le héros du soir, « tu es un magicien » lui lâche Tuttosport. En effet, le Portugais a délivré un amour de passe décisive pour Mario Mandzukic, permettant de remporter une précieuse victoire (1-0) face à Valence, synonyme de qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Dans la Gazzetta dello sport, Cristiano Ronaldo a été élu homme du match. « Il est d’un autre niveau », précise le quotidien italien.