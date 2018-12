Rodrigo Caio proche du Barça ?

Après l’arrivée officielle de Jeison Murillo annoncée hier soir, le FC Barcelone ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin. Selon le quotidien brésilien Lance !, les Blaugranas pourraient déjà accueillir une deuxième recrue dans les prochains jours. En effet, le défenseur central de Sao Paulo, Rodrigo Caio, serait en route pour la Catalogne, selon le journal. Il passerait actuellement des examens complémentaires demandés par le Barça afin de finir de convaincre la direction. Pendant ce temps, cette dernière négocierait encore avec le club brésilien sur le prix du joueur de 25 ans. Quoi qu’il en soit, l’axe central blaugrana va être fortement renforcé cet hiver.

Alexis Sanchez a parié sur le départ de Mourinho !

À en croire le Sun du jour, il n’y a pas que Paul Pogba qui s’est réjoui du départ de José Mourinho de Manchester United. En effet, l’attaquant chilien Alexis Sanchez aurait aussi exprimé sa joie dans le vestiaire après l’annonce du limogeage du Special One. Selon le tabloïd, il serait arrivé dans les couloirs du centre d’entraînement en lâchant à ses coéquipiers : « je vous avais dit d’être patient. » Plus insolite encore, le Chilien aurait parié avec Marcos Rojo, que Mourinho serait viré très prochainement. Ce que l’Argentin ne voulait pas croire. Les deux auraient parié la coquette somme de 20 000 livres, soit 22 000 euros, et bien entendu, Sanchez est venu réclamer son dû à son coéquipier ces derniers jours.

Florentino Perez négocie déjà avec Mourinho

José Mourinho est donc désormais libre et sur le marché. Et il y en a un que cela a l’air de réjouir c’est Florentino Perez. Selon Mundo Deportivo, le président du Real Madrid serait actuellement en pleine négociation avec le technicien portugais pour le faire revenir sur le banc merengue que ce soit l’été prochain ou même dès cet hiver, suivant les résultats de Santiago Solari. Les choses seraient facilitées par le fait que Mourinho aurait mis fin à sa collaboration avec le célèbre agent, Jorge Mendes. En tout cas, c’est une affaire à suivre de très très près.