Roberto Martinez pour remplacer Valverde ?

La défaite en finale de la Coupe du Roi samedi soir dernier contre Valence (1-2) a semble-t-il laissé des traces. Après le terrible échec en Ligue des champions à Anfield, ce revers a fragilisé Ernesto Valverde, le coach du Barça, à en croire la presse spécialisée ce matin. Selon Mundo Deportivo, la direction blaugrana serait déjà à la recherche d’un remplaçant à Valverde pour la saison prochaine. Et plusieurs noms se dégageraient. Ceux de Erik Ten Haag, Ronald Koeman, Massimiliano Allegri, Laurent Blanc, Unai Émery ou encore Roberto Martinez. Le sélectionneur de la Belgique serait même actuellement en contact avec le Barça, à en croire Sport. Une réunion est même prévue dans les prochains jours afin de clarifier la position de Martinez qui a un contrat actuellement avec la Fédération Belge. Mais aussi afin de déterminer les contours du futur effectif barcelonais pour la saison prochaine.

La Juve veut offrir Isco à Sarri

Alors que Maurizio Sarri semble de plus en proche de devenir le nouvel entraîneur de la Juventus Turin, le coach italien tente également de dessiner en coulisses les visages de sa future équipe. Et selon le Tuttosport du jour, les dirigeants turinois pourraient offrir en cadeau de bienvenue au coach italien, le milieu offensif du Real Madrid, Isco. Relégué sur le banc cette saison et sans doute pas dans les plans de Zinedine Zidane pour la saison prochaine, l’Espagnol est sur le marché des transferts. Et la Vieille Dame compte bien en profiter et selon le média italien est prête à dégainer en sortant le chéquier pour faire venir l’ancien joueur de Malaga.

Ramos demande à Pérez de le laisser partir libre

Sergio Ramos va-t-il vraiment quitter le Real Madrid cet été ? L’emblématique capitaine des Merengues est en tout cas proche de la sortie si l’on en croit la presse espagnole et surtout son président Florentino Pérez. Hier la COPE annonçait que le défenseur central espagnol avait demandé dans le bureau du boss madrilène à le laisser partir libre en Chine d’où il aurait reçu des offres intéressantes pour lui. Réponse de Pérez à l’intéressé puis sur les ondes de la radio Onda Cero : « il a une très bonne offre de Chine en effet mais il est impossible de laisser partir libre son capitaine. » La direction madrilène se montre donc inflexible et si Ramos veut partir, un club devra payer sa clause. Pourtant, selon la COPE, le capitaine de la Casa Blanca aurait indiqué à son président qu’il « était fatigué et en avait marre » de sa situation au Real Madrid.