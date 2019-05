Florentino Pérez n’avait pas sa langue dans sa poche lundi soir. Invité de l’émission El Transistor sur la radio espagnole Onda Cero, le président du Real Madrid n’a éludé aucune question sur la triste saison de son club, le retour de Zinedine Zidane sur le banc de touche mais aussi et surtout sur le marché des transferts. À commencer par le cas Sergio Ramos (33 ans), désireux de quitter la Casa Blanca cet été selon la presse ibérique. « Sergio Ramos et son représentant sont venus me voir à mon bureau. Ils m’ont demandé s’il pouvait partir libre parce que les transferts vers la Chine sont très compliqués. Je leur ai dit que Ramos ne pouvait pas partir gratuitement et que nous négocierions avec le club chinois », a-t-il lancé avant de conclure sur ce sujet.

« Il est impossible de laisser partir ton capitaine libre, ce serait un précédent terrible. Je ne laisserai partir Ramos que pour le montant de sa clause ». Une position qui risque de tendre un peu plus les relations entre les deux hommes. Au rayon départs, le patron merengue a expliqué que ses équipes et lui étaient encore en phase de réflexion et qu’aucune offre n’était encore arrivée sur leurs bureaux. « Nous n’avons reçu aucune offre ni pour Gareth Bale ni pour personne. Il n’y a que celle dont on nous a parlé pour Sergio Ramos en provenance de Chine. Nous réfléchissons à quels joueurs vendre, à quels postes... (...) Des offres de 150 M€ pour Marco Asensio ? Ce n’est pas vrai. (...) Keylor Navas ? S’il part, je le saluerai. Sinon, il est sous contrat. (...) Il faut recruter mais aussi vendre », a-t-il lâché, droit dans ses bottes, faisant ensuite le point sur deux joueurs actuellement prêtés par les Madrilènes.

« Je suis très intéressé par la venue de Hazard »

« Rodrygo (recruté l’été dernier pour 45 M€ mais laissé en prêt à Santos depuis) viendra en juin. Son âge (18 ans) ? Ce n’est pas un problème, nos défenseurs sont arrivés au même âge », a-t-il d’abord assuré, évoquant ensuite le fameux Martin Ødegaard (20 ans), prêté au Vitesse Arnhem. « Il est en formation. Il figure parmi les deux ou trois meilleurs joueurs aux Pays-Bas. Dans deux ou trois ans, il sera une des grandes stars du Real Madrid. Nous devons recruter des jeunes, compte tenu du fair-play financier », a-t-il indiqué, sûr de lui, avant de se pencher sur les possibles arrivées cet été. « Luka Jovic ? Il y a des joueurs qui nous plaisent à tous. (...) On ne m’a jamais proposé Antoine Griezmann, promis. Kylian Mbappé ? Nous n’avons pas parlé avec lui, et nous n’allons pas parler avec lui. Je n’ai parlé ni avec Zidane ni avec personne de Kylian Mbappé ou de Neymar. Nous réfléchissons aux joueurs à cibler. Le mercato commence le 1er juillet. Nous parlerons avec Zidane », a-t-il déclaré.

Plutôt évasif sur ces différents noms, l’homme d’affaires espagnol s’est en revanche montré beaucoup plus disert concernant Eden Hazard (28 ans), parlant clairement de son intérêt pour la star belge de Chelsea, annoncé tout proche du géant espagnol. « Nous ne le présenterons pas la semaine prochaine. Comment négocier avec un club qui dispute une finale européenne demain ? Ce serait un manque de respect. Je ne vais pas nier que cela fait plusieurs années que nous voulons que Hazard soit un joueur du Real Madrid, mais jusqu’à aujourd’hui nous n’avons pas réussi. J’ai envie que Hazard vienne cet été au Real. Il y a un travail de fond. (...) Je vais me mouiller : je suis très intéressé par la venue de Hazard », a-t-il conclu. Florentino Pérez avait des messages à faire passer et, visiblement, son mercato promet d’être animé !