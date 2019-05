« Messi a malmené Klopp »

Chez les vaincus, en Angleterre, personne n’a l’air de lui en vouloir vraiment. Si le Daily Star reconnait que « Messi a malmené Klopp » durant cette rencontre, les autres tabloïds ne manquent pas de mots pour décrire le Barcelonais. C’est « maestro Messi » pour le Daily Telegraph, « magique Messi » ou « le seul et l’unique » pour le Times. Chez le Guardian, Messi vient tout simplement « d’une autre planète ». Il y a un mot qui revient tout de même avec insistance pour parler de lui, c’est « génie », que l’on retrouve à la fois dans le Mirror et de Daily Express.

« Un Messi épique »

Chez les vainqueurs, les Catalans, c’est évidemment la fête, on nage en plein « délire » à la Une de Sport. Le Barça met un pied et demi en finale dans un autre match immense de Messi, ajoute le quotidien. Dans Mundo Deportivo, c’est « un pas de géant » que vient de faire le Barça avec ce résultat. « Un Messi épique a inscrit un doublé avec un coup franc magistral pour son but numéro 600 », résume le journal espagnol. Enfin, l’Esportiu, le média qui parle catalan, c’est un sobre « suis-moi » pour indiquer que c’est Messi qui montre le chemin aux autres.

« Le papa du football »

Et puis c’est assez rare pour le souligner mais la presse madrilène, à l’image ici de As, rend également hommage au génie barcelonais. « Lionel Messi, le papa du football », peut-on lire en gros titre. Des mots forts, tant le débat fait toujours rage pour savoir qui de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo est le plus fort. Hier soir, il n’y avait pas de débat possible pour le journal. À noter que le quotidien Marca, l’autre média pro-Madrid, a fait sa Une sur l’hospitalisation de Iker Casillas.