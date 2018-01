« Il a arrêté, c’est fini. C’était déjà défini. Il ne manquait plus que l’officialisation. Il ne jouait plus depuis longtemps », a annoncé hier le frère et agent de Ronaldinho pour confirmer la fin de la carrière du crack brésilien. A 37 ans, le Brésilien raccroche donc les crampons après avoir fait le bonheur de nombreux clubs comme le Paris Saint-Germain, l’AC Milan ou encore le FC Barcelone. Ce mercredi, de nombreux joueurs lui ont rendu hommage.

À commencer par les Brésiliens du PSG comme Neymar : « quel honneur de faire partie de ton histoire. Je me souviendrai toujours de ta joie sur le terrain. Tu as laissé un héritage qui sera difficile à battre dans l’art du football. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour les amateurs de football. » Ou encore Thiago Silva : « fin de la carrière d’un véritable monstre ! Une personne de grande qualité avec un très grand cœur. Fier d’avoir pu faire partie de ta carrière victorieuse mon frère Ronaldinho. Tu sais l’admiration que j’ai pour toi. Que Dieu te bénisse aujourd’hui et pour toujours, je t’aime #Lemeilleur. »

Thanks for everything you did for football @10Ronaldinho #Legend — Franck Ribéry (@FranckRibery) 17 janvier 2018

Il fut son adversaire lors des Clasico en Espagne, Iker Casillas y a été aussi de son tweet : « tu m’as fait souffrir, mais comme tout amoureux du football j’ai pris du plaisir, bonne chance pour la suite. » Son coéquipier au FC Barcelone et ancien directeur du football du PSG, Patrick Kluivert, s’est aussi exprimé. « Fantastique joueur et fantastique personne, ça a été un plaisir de jouer avec toi mon frère », peut-on lire sur le compte twitter du Néerlandais.

« Merci pour tout ce que tu as fait pour le football »

Le vainqueur de la Coupe du Monde 2002, a aussi reçu des mots doux venus d’ailleurs. « Merci pour tout ce que tu as fait pour le football », a gazouillé Franck Ribéry. La Liga aussi a rendu un vibrant hommage : « sourire. Magie. Football. Amour. Samba. Historique. Champion. Célébration. Titre. Bonheur. Dribbles. Golazos. Génie Supériorité. Spectaculaire. Camp Nou. FC Barcelona. Dix. Unique. Spécial. Brillant.Ballon d’Or. Légende. Merci Ronaldinho ! »

Me tocó sufrirte, pero como amante del fútbol también te disfrute. Que vaya genial ! @10Ronaldinho https://t.co/RWDGsVEMrG — Iker Casillas (@IkerCasillas) 17 janvier 2018

La sélection brésilienne évidemment y a aussi été de son tweet pour célébrer ce génie du début du 21e siècle : « un hommage sincère à ce crack qui a tant brillé sous le maillot du Brésil. Pour son dernier but avec la Seleção, Ronaldinho a montré un peu du talent qui l’a consacré ! » Ronaldinho se retire donc après 97 sélections et 33 buts en sélection nationale. Mais surtout, il aura fait rêver la grande majorité des amoureux du football qui auront probablement la chance de le voir une dernière fois comme l’a indiqué son frère : « faisons quelque chose de très gros, de sympa, après la Coupe du monde en Russie, probablement en août. Nous ferons plusieurs événements, au Brésil, en Europe, en Asie. Et bien sûr, nous voulons faire un match avec une sélection brésilienne. »