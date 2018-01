Agé de 37 ans, Ronaldinho n’a plus rejoué au sein d’un club professionnel depuis 2015. Devenu globe-trotter du football mondial et auteur de multiples exhibitions aux quatre coins de la planète, le Ballon d’Or 2005 a définitivement raccroché les crampons. C’est son frère qui l’a annoncé dans la presse brésilienne.

« Il a arrêté, c’est fini. C’était déjà défini. Il ne manquait plus que l’officialisation. Il ne jouait plus depuis longtemps. Nous allons faire quelque chose de grand après le Mondial, en août. Nous sommes en train de négocier un match avec la sélection brésilienne ». Vainqueur notamment d’une Coupe du Monde, d’une Ligue des Champions et sacré Ballon d’Or, Ronnie aura eu une carrière riche en émotions !