Au cours d’un entretien réalisé lors du rassemblement de l’Équipe de France Espoirs en mars dernier, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez, s’est prêté à l’exercice du Onze de rêve. Le Marseillais a choisi dans un premier temps un dispositif en 4-2-3-1 adapté aux joueurs qu’il a mis en place. Après avoir indiqué que son portier était l’actuel gardien du FC Porto Iker Casillas, le joueur de 21 ans nous a dévoilé les noms composant sa défense. Sur le côté droit, on retrouve Philippe Lahm. Le capitaine des champions du monde allemands en 2014 est un joueur qu’« aime beaucoup » Lopez.

A ses côtés en défense centrale, le duo Sergio Ramos - Paolo Maldini est plébiscité. Pour ce qui est du joueur du Real Madrid, le milieu de terrain justifie sa présence par le fait que « c’est le meilleur défenseur au monde et parce qu’au Real on voit quand il est là ou pas que ce n’est pas la même chose. » Sur le flanc gauche, on retrouve Roberto Carlos, qui est pour Maxime Lopez, « la base » à ce poste, peu importe les époques. Devant cette défense de rêve, le minot place « le meilleur duo qui ait existé dans l’Histoire du foot. » À savoir Xavi et Andrès Iniesta. Les deux compères du Barça ont sans doute inspiré le Marseillais dans son jeu au milieu de terrain.

Enfin, sur le front de l’attaque, Lopez est resté dans le classique. On retrouve un autre Marseillais de naissance en meneur de jeu : Zinédine Zidane. Pour son compatriote c’est « un magicien » alors que Lionel Messi sur le côté gauche est « un génie » pour l’international Espoirs. « Encore aujourd’hui il nous régale, on va tellement le regretter quand il va arrêter sa carrière », détaille-t-il. Cristiano Ronaldo est présent de l’autre côté sur le flanc droit même si Lopez l’admet, « il est plus pro-Messi ». Enfin, Ronaldo, Il Fenomeno anime l’attaque de ce magnifique onze de rêve du Marseillais.