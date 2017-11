C’est assurément un des jolis coups du mercato. Arsenal s’est offert Sven Mislintat ce lundi. Cet Allemand de 45 ans est en effet l’un des recruteurs les plus cotés de la planète football après le travail qu’il a réalisé depuis 1998 sous les ordres du Borussia Dortmund ces dernières années (analyste vidéo jusqu’en 2007, puis scout jusqu’en 2009 avant de devenir responsable du recrutement), au sortir d’une modeste carrière de joueur puis entraîneur amateur. L’un de ses plus jolis coups restera sans nul doute le transfert de Shinji Kagawa en 2010 pour 350 000€ en provenance du Cerezo Osaka. Deux saisons plus tard, le meneur de jeu japonais signait à Manchester United pour plus de 16 M€ (il est revenu au BVB en 2014) !

Une sacrée ligne sur le CV d’un scout. « Nous avons été six fois au Japon, nous avons fait 10 à 15 analyses vidéos de ce joueur pour décortiquer son jeu. Et quand nous avons terminé ce travail, nous étions convaincus que c’était un joueur que nous pouvions recruter, surtout à ce prix-là », a-t-il confié en 2012 à propos du Nippon, relayé par ESPN, avant de poursuivre. « Le joueur-clé, pour ma carrière de scout, a été Shinji Kagawa. Quand tu trouves un jeune joueur en deuxième division, que tu le signes pour un petit montant et qu’il fait la différence : c’est le moment-clé dont tout le monde a besoin dans une carrière ».

« L’œil de diamant » de Dortmund passe chez Arsenal

Surnommé Diamond Eye, littéralement l’œil de diamant, ce recruteur féru de technologie et de statistiques a régalé le BVB. Il a eu son mot à dire dans les arrivées de très nombreux joueurs devenus stars du côté du Signal Iduna Park (même si son degré de responsabilité dans les dossiers n’était pas toujours le même) : Mats Hummels, Jakub Blaszyczkowski, Neven Subotic, Sven Bender, Robert Lewandowski, Lukasz Piszczek, Ilkay Gündogan, Henrikh Mkhitaryan, Shinji Kagawa, Ivan Perisic, Lucas Barrios, Marc Bartra, Sebastian Rode, Marco Reus, Julian Weigl, André Schürrle, Roman Bürki, Matthias Ginter ou encore plus récemment Mario Götze (son retour en 2016) et Emre Mor pour ne citer qu’eux.

Il s’est également régalé à réaliser des affaires en Ligue 1, de Pierre-Emerick Aubameyang à Ousmane Dembélé en passant par Raphaël Guerreiro. Malgré le bail qui liait l’intéressé aux Borussen jusqu’en juin 2021, il a décidé d’aller voir ailleurs, alors que ses relations avec le club s’étaient tendues la saison dernière. À l’occasion de son départ chez les Gunners, la Rédaction FM a concocté un 11 subjectif des recrues que Sven Mislintat a contribué, de près ou de loin, à faire venir au BVB. De quoi faire saliver Arsenal, qui a mis environ 2 M€ sur la table pour l’attirer à l’Emirates Stadium !