Le phénomène Håland s’installe en Europe

Quatre frappes, deux cadrées, deux buts. Voilà la précision chirurgicale de l’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Braut Håland hier soir lors de la victoire de son équipe contre le Paris Saint-Germain (2-1) en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Un doublé qui a donné un succès aux siens et qui fait le tour de l’Europe ce matin. Bien sûr en Allemagne, le quotidien Bild parle d’un « géant » qui vient de mettre le KO le PSG. En France aussi, l’attaquant norvégien fait la une comme la première page du quotidien numérique d’Ouest-France, Minuit Sport. Pour lui, « Håland a mis au tapis » les hommes de Thomas Tuchel. Même chose à la une de la Charente Libre qui le présente en « prodige » de son équipe. Pour la Gazzetta dello Sport, c’est le mot « phénomène » qui prime. Et l’ancien attaquant de Molde fait aussi la une en Russie, où Sport Express lui consacre sa première page avec ce titre : « super Håland ! »

La presse anglaise impressionnée par l’Atlético

Les défaites de Liverpool sont rares, voire quasiment nulles, cette saison alors lorsqu’il y en a une, ça fait du bruit. C’est le cas ce matin en Angleterre après la défaite des Reds sur la pelouse de l’Atlético de Madrid hier soir (0-1) lors de ce 8e de finale aller de Ligue des Champions. Un revers qui laisse les quotidiens anglais dans un questionnement simple : comment faire au retour pour forcer le verrou madrilène ? Car nous avons assisté hier à une véritable démonstration collective défensive de la part des hommes de Diego Simeone. Pour The Guardian, c’est même une « leçon espagnole » qu’on prise Liverpool et Jürgen Klopp que le Daily Star juge « écrasé » par la tactique de Simeone hier soir. Les champions d’Europe en titre n’ont pas cadré une seule frappe et cela « montre finalement qu’ils sont humains » pour The Times. Enfin, le Daily Mirror fait dans l’ironie et titre : « ah, c’est donc ça la sensation lorsque l’on perd ! » Rappelons que Liverpool est toujours invaincu en Premier League cette saison.

La Juve sur Gabriel Jesus ?

Depuis la sanction prononcée par l’UEFA à l’encontre de Manchester City - une exclusion durant deux ans de toutes les compétitions européennes - les rumeurs vont bon train concernant le futur effectif des champions d’Angleterre en titre la saison prochaine. Ce matin, les spéculations concernent Gabriel Jesus, l’attaquant brésilien des Citizens, qui n’est pas toujours titulaire avec Pep Guardiola. Selon Tuttosport, la Juventus, et plus précisément son entraîneur Maurizio Sarri ,garderait un œil sur Jesus pour la saison prochaine. Mais pour le moment rien de concret, juste une première brindille.