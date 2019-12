Comment bloquer le meilleur triple buteur de la Liga ?

En Espagne, la presse a déjà la tête au choc de la Liga, à savoir le Clásico. De son côté, Zidane a sa propre obsession : comment empêcher Messi de briller ? Sacrée équation à résoudre pour le technicien français et, ce lundi, As livre quelques pistes... La première, que le jeune Federico Valverde le suive comme son ombre, et le marque de manière physique. Son duo avec Casemiro est d’ailleurs primordial dans la gestion de la star du Barça. Vient enfin l’importance de Varane et Ramos qui doivent venir en aide lorsque La Pulga a la balle. Il faudra au moins ça pour l’arrêter car comme le rappelle Mundo Deportivo, le numéro 10 blaugrana est très en forme. Lui qui a inscrit un nouveau triplé. Son 47e à Barcelone, et son 35e en Liga, battant au passage le record de Cristiano Ronaldo, resté à 34.

Les « renards volants »

En Angleterre, une autre équipe mène un train d’enfer. Il s’agit de Leicester, qui reste sur 8 victoires de rang après le 4-1 face à Aston Villa. Tout simplement un record dans l’histoire du club. Et les Foxes se classent 2es de Premier League avec 6 points d’avance sur le troisième, Manchester City. « Attention Klopp », prévient le Daily Mirror, car rien ne semble pouvoir arrêter les Foxes qui restent tout de même à 8 points de Liverpool. Pour The Guardian, ce sont des « renards volants ». Ces derniers font la Une de tous les tabloïds ce lundi, à l’image du Daily Express qui voient les Foxes « en chasse ». En couverture du Daily Telegraph aussi les hommes de Brendan Rodgers sont mis à l’honneur et surtout Jamie Vardy qui n’arrête plus de trouer les filets. Auteur d’un doublé ce week-end, l’Anglais en est tout simplement à 16 buts en 16 matches.

L’opération Milan de retour en Catalogne

Enfin, on termine ce tour de la presse avec une information transfert qui nous vient de Catalogne. Selon le journal Sport, des négociations entre l’Inter et le Barça seraient toujours en cours, et concerneraient plusieurs dossiers. Pas de surprise, les ventes d’Ivan Rakitic et d’Arturo Vidal sont évoquées par le quotidien ibérique. L’international chilien serait d’ailleurs la priorité du club lombard si on en croit les informations de Sport. Mais le média ajoute aussi que le Barça serait venu aux renseignements à propos de Lautaro Martinez et de la possibilité d’un transfert. Enfin, Jean-Clair Todibo, en manque de temps de jeu au Barça, pourrait lui partir du côté de l’AC Milan.