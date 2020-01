Un départ de Vinícius Júnior l’été prochain ?

Arrivé en 2018, Vinícius Júnior (19 ans) pourrait déjà faire ses valises mais de manière non définitive. En effet, le journal brésilien Lance ! dévoile que le Real Madrid envisagerait un départ en prêt du jeune ailier brésilien lors du prochain mercato estival. En manque de temps de jeu cette saison, l’ancien joueur de Flamengo pourrait revenir avec davantage d’expérience. Très critiqué par la presse espagnole ces derniers temps, le joueur n’a pas la confiance de Zinedine Zidane qui doute de ses qualités et qui pourrait donc pousser vers la sortie Vinicius.

Timo Werner devait rejoindre le Bayern Munich cet été mais...

Le journal Sport Bild révèle aujourd’hui pourquoi l’attaquant du RB Leipzig n’a pas signé avec le Bayern Munich l’été dernier. C’est le directeur sportif du club bavarois, Hasan Salihamidžić, qui ne voulait pas du joueur au sein de la formation allemande. Pourtant tout le monde était d’accord pour le recruter en interne. La raison est que l’ancien milieu de terrain ne voulait pas faire de l’ombre à Robert Lewandowski sur le front de l’attaque. Aujourd’hui, l’attaquant allemand cartonne avec le RB Leipzig et il est ardemment courtisé par le Real Madrid.

Eden Hazard est fan de Zinedine Zidane

Interrogé par le quotidien As, Eden Hazard déclare sa flamme à son entraîneur, Zinedine Zidane dans les colonnes de l’édition du jour. L’ancien Lillois explique notamment à son propos : « ma génération a regardé de nombreuses vidéos sur lui. Tout petit, je voulais être comme lui, je m’identifiais à son jeu ». Avant de mettre en avant ses qualités de gestionnaire d’équipe : « il aime ses joueurs. On sent que le groupe est content d’être avec Zidane. Même ceux qui ne jouent pas. C’est essentiel. C’est là que vous voyez qu’il comprend ce que ressentent les joueurs parce qu’il était de ce côté ». Une véritable déclaration d’amour pour le coach français.