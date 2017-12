Le jackpot pour Kevin De Bruyne

C’est sans doute le meilleur joueur de Manchester City depuis le début de la saison. Et que les supporters des actuels leaders incontestés de la Premier League se rassurent, Kevin De Bruyne ne semble pas près de quitter Manchester dans les années à venir. Selon la totalité de la presse anglaise ce matin, l’international belge va prolonger son contrat dans les prochaines semaines du côté de l’Etihad Stadium. Le Sun Sport donne les détails de cette prolongation : un salaire de 226 000 euros par semaine et un nouveau contrat de six ans, soit jusqu’en juin 2024. Au total, c’est le jackpot pour l’ancien joueur de Chelsea. Sur six ans, il devrait percevoir de la part de Manchester City pas moins de 70 millions d’euros.

Le Real Madrid tiendrait une nouvelle recrue

Alors que le gardien de l’Athletic Bilbao, Kepa Arrizabalaga, semble être la première recrue de l’hiver pour le Real Madrid, les Merengues ne chôment pas pour en attirer une deuxième. Selon le quotidien de Valence, Superdeporte, les Madrilènes auraient un accord avec l’attaquant de la réserve de Valence, Rafael Mir. Le buteur, âgé de 20 ans, n’est jamais apparu avec l’équipe première cette saison, mais il explose avec la réserve avec déjà 15 buts en 18 apparitions. Reste donc désormais aux dirigeants du Real Madrid à négocier avec le FC Valence. L’actuel dauphin du FC Barcelone réclamerait entre un et deux millions d’euros pour leur jeune joueur ou alors un échange avec le milieu de terrain espagnol, Marcos Llorente.

Arsenal veut tenter le coup pour David Luiz

Mis à l’écart du groupe par Antonio Conte à Chelsea, puis blessé durant un mois, le défenseur central de Chelsea, David Luiz, vit des jours compliqués à Stamford Bridge. Mais selon le Daily Star ce matin, le Brésilien pourrait trouver une porte de sortie cet hiver sans quitter Londres. Le journal rapporte que Arsenal serait intéressé pour rapatrier l’ancien Parisien. Arsène Wenger apprécierait en effet son profil polyvalent, capable d’évoluer aussi bien en défense qu’en tant que milieu défensif. Les Gunners seraient même prêts à mettre 34 millions d’euros pour l’attirer.