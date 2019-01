Le Real Madrid veut mettre 114 M€ sur Rashford

Le Real Madrid ne lâche absolument pas d’une semelle Marcus Rashford ! Cela fait quelques mois déjà que les tabloïds anglais et la presse espagnole associent le nom de l’attaquant de Manchester United au club espagnol. Le Sun en remet une couche ce matin en indiquant que les Merengues vont formuler une offre de 114 millions d’euros aux Red Devils avant l’été prochain. Mais les dirigeants mancuniens n’ont aucune intention de lâcher leur prodige et font tout actuellement pour le prolonger comme ils vont le faire avec Anthony Martial. Problème : Rashford n’a pas fermé totalement la porte à un départ ce qui fait traîner les négociations. Un sacré feuilleton qui va alimenter la rubrique mercato au fil des prochains mois.

Les humiliations de la Juve et de la Roma passent mal

Sale soirée pour les cadors la Serie A en Coupe d’Italie. En une soirée, la coupe nationale italienne a vu disparaître deux de ses favoris. La Juventus Turin a été balayée sur la pelouse de l’Atalanta Bergame, 3-0, et ne fera donc pas carton plein cette saison sur la scène nationale. Il s’agit de la première défaite en Italie de la Vieille Dame en 2018-2019. Pour Tuttosport, c’est un « désastre turinois » auquel nous avons assisté alors que la Gazzetta dello sport indique que Duvan Zapata, le buteur de l’Atalanta a « scié les Turinois ». Enfin, le Corriere dello sport est rassuré, la « Juventus sait perdre ». Le quotidien revient aussi sur « l’humiliation » subit par l’AS Roma sur la pelouse de la Fiorentina, 7-1 ! Toute la botte italienne est choquée ce matin, comme si la Roma avait perdu une partie de son âme avec ce revers.

« Le VARça » s’est qualifié

Une remontada de plus pour le FC Barcelone ! Hier soir, les Blaugranas ont balayé le FC Séville, 6-1 après avoir été battu 0-2 à l’aller et se sont donc qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Cependant, ce succès est entaché d’une polémique ce matin. Le penalty accordé par la VAR au Barça sur le premier but de Coutinho n’est pas évident à en croire quelques journaux. Estadio Deportivo, journal local sévillan, indique que le FC Séville a été aussi battu par « le VARça ». Un jeu de mots qui ne devrait pas plaire en Catalogne. Marca s’engouffre aussi dans la brèche de la polémique. Pour le journal pro-Real Madrid, il y a eu « un trébuchage et un coup de vent » sur ce penalty. Une manière ironique de contester la décision du corps arbitral.