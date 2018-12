Un derby barcelonais à sens unique

En Espagne, le Barça a remporté facilement le derby de Barcelone. Les Blaugranas n’ont pas eu de mal à prendre le meilleur sur l’Espanyol, et ont gagné 4-0. Il faut dire que Lionel Messi a fait parler tout son talent en marquant deux jolis buts sur coup franc direct et distribuant une passe décisive pour Ousmane Dembélé. « O roi Messi », acclame Mundo Deportivo. Et pour le journal Sport, « le Ballon d’Or a retrouvé des couleurs » , hier soir.

Manchester City, « enfin battu »

Du côté des tabloïds anglais, on célèbre la chute d’un autre roi, Manchester City. Le champion en titre qui était toujours invaincu en Premier League. Les hommes de Pep Guardiola sont tombés hier sur un os nommé Chelsea. Les Blues l’ont emporté 2-0 avec des buts de N’Golo Kanté et de David Luiz. Le journal The Observer parle d’ « un tueur de City ». « Enfin battu » se félicite le Sunday Times, alors que pour The Independant, les Blues ont brisé la belle série de City.

Deux sur deux pour Ben Arfa et Stéphan

Après son changement d’entraîneur et un premier bon résultat contre l’OL (0-2), le Stade Rennais voulait confirmer lors de la réception de Dijon au Roazhon Park hier. Un pari réussi pour Rennes qui l’a emporté 2-0. Une deuxième victoire en deux rencontres de championnats pour le nouvel entraîneur Julien Stéphan, mais aussi un deuxième but en deux matchs pour Hatem Ben Arfa qui retrouve des couleurs. Le journal L’Équipe parle ainsi de « contrat de confiance ».