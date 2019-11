Sterling et Gomez, ça continue !

En Angleterre, une bagarre a éclaté entre Raheem Sterling (Manchester City) et Joe Gomez (Liverpool), encore une ! Après celle dans le choc Liverpool-City ce week-end, c’est cette fois-ci en sélection anglaise que les deux joueurs se sont chauffés. Ils ont même dû être séparés à l’entraînement, souligne le Times. Malheureusement, c’est le sélectionneur Gareth Southgate qui en paye les pots cassés. En effet, la Fédération Anglaise a décidé de suspendre Raheem Sterling pour la prochaine rencontre contre le Monténégro. En revanche, Joe Gomez, lui, sera bien présent.

Les problèmes de Griezmann

En Espagne maintenant et plus particulièrement au Barça, Ernesto Valverde aurait un « plan pour Griezmann », selon le journal Sport. Trois problèmes sont à régler pour que le Français soit performant. D’abord, « il ne touche pas assez de ballon avec ses coéquipiers », il doit donc améliorer sa relation avec eux. Puis, Antoine Griezmann a « du mal à jouer sur l’aile gauche ». Enfin, il s’éloignerait trop du registre qu’il avait avec l’Atlético de Madrid, ce pour quoi il a été recruté. Son entraîneur le considère comme un joueur fixe, indéboulonnable, il lui donnera donc du temps pour s’adapter au jeu barcelonais, toujours d’après le quotidien. De plus, l’international français fait des efforts. Le média catalan rapporte que Griezmann a dîné récemment avec Messi et Suarez au restaurant pour parler de son intégration.

Gareth Bale brille, mais pas avec le Real

Comme bien souvent en Espagne ces derniers temps, c’est Gareth Bale qui fait la Une. Le Gallois a rejoint sa sélection et cela fait une nouvelle fois polémique à Madrid. Le quotidien Marca parle d’un « miracle au Pays de Galles ». En effet, l’ailier de 30 ans n’a pas joué un seul match avec le Real Madrid depuis le 13 octobre dernier, pour cause de blessure, et il arrive en pleine forme avec sa sélection. Les dirigeants madrilènes se posent donc des questions sur les motivations de Bale avec les Merengues. Le Pays de Galles pourra en tout cas compter sur lui pour les deux prochains matchs décisifs pour la qualification à l’Euro 2020, contre l’Azerbaïdjan et la Hongrie.