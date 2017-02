38 millions d’euros annuels. Voilà ce que touche Carlos Tévez en Chine, et c’est sans compter les divers bonus qui sont susceptibles de venir s’ajouter à ce juteux contrat. Autant dire que l’ancien de la Juventus et de Manchester United, entre autres, était attendu au tournant. Mais tout a mal démarré pour El Apache. Ainsi, le Shanghai Shenhua s’est incliné face aux Australiens du Brisbane Roar (2-0) plus tôt dans la journée, lors du match de qualification pour la phases de groupes de la Ligue des Champions Asiatique.

Numéro 32 floqué au dos, et dans un stade rempli à craquer qui n’avait d’yeux que pour lui, l’attaquant n’a jamais pu faire la différence pendant les 90 minutes de la rencontre, face à un rival pourtant loin d’être un ogre sur la scène continentale. Avec Obafemi Martins en soutien notamment, l’Argentin n’a pas pesé sur la défense adverse et ne s’est procuré aucune situation dangereuse, si ce n’est un tir complètement manqué en début de deuxième période.

Tévez se fait chambrer sur Twitter

La saison démarre donc sur un échec foudroyant pour les troupes de Gustavo Poyet, surtout compte tenu des investissements réalisés, et ni l’équipe ni Tévez n’ont su répondre aux attentes du public et de la direction. Pire encore, l’attaquant argentin s’est fait chambrer par le compte du Brisbane Roar sur Twitter. « Carlos qui ? Une performance de classe mondiale confirme notre qualification pour la Ligue des Champions », pouvait-on lire sur le compte du club australien.

Des débuts bien moins réussis que ceux d’autres stars qui ont rejoint la Chine cet hiver, à l’image d’Oscar, buteur et qualifié pour la phase de poules de la compétition avec son club du Shanghai SIPG. Autant dire que l’Argentin va rapidement devoir se rattraper en championnat et enquiller les buts, sous peine d’être un des premiers grands fiascos du football chinois, comme l’est Jackson Martinez.