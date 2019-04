Pogba n’aurait pas confiance en son coach

En Angleterre, Paul Pogba fait toujours parler de lui. Ce vendredi, c’est The Sun qui fait des révélations au sujet de la star mancunienne et sur ce qui passe en coulisses. The Sun explique que ses coéquipiers pensent que le boss de Manchester n’arrivera pas à le retenir. De son côté, Pogba ne serait pas vraiment sûr qu’Ole Gunnar Solskjaer soit la bonne personne pour le poste d’entraîneur principal de United. Enfin, l’agent du joueur snoberait le club en vue de futures négociations... Pas de très bonnes nouvelles pour les fans des Red Devils. D’autant que The Times avance aussi des informations autour du départ de Pogba. Ce dernier serait réellement déçu du déclin de Manchester, c’est pourquoi « il veut entrer en discussions avec le Real ».

Lukaku à la découverte de la Serie A

D’ailleurs si on en croit le Daily Express, un autre joueur des Reds Devils souhaiterait quitter le navire, en la personne de Romelu Lukaku. « Le flop a 80 millions de Livres (environ 92 M€) est prêt à quitter Old Trafford », affirme le quotidien anglais. Et l’attaquant Belge a laissé un sacré indice sur sa destination favorite comme le rapporte le Daily Exress, puisque Lukaku a déclaré : « Jouer en Serie A est un rêve, vraiment un rêve. J’espère que je pourrais jouer la bas bientôt ». Des mots forts de la part de l’ancien buteur d’Everton. Cet hiver, des rumeurs de départ l’envoyaient en Italie justement, et plus précisément du côté de la Juventus.

Maurizio Sarri comme premier choix à Milan

La presse transalpine on parle aussi mercato mais plutôt au niveau des entraîneurs, comme le Corriere dello Sport. Le quotidien parle d’« une rencontre tendue entre Gattuso et ses dirigeants ». Une réunion dont les conséquences pourraient être importantes puisque l’AC Milan cherche maintenant un nouveau coach. D’après le Corriere dello Sport, la piste principale serait Maurizio Sarri. Une information que semble partager le Quotidiano Sportivo qui affirme que « Léo le veut ». « Gattuso et le Milan vont se séparer », explique le journal, et des premiers contacts existent avec l’entraîneur de Chelsea qui se verrait bien sur le banc des Rossoneri, « même sans Ligue des Champions ». De son côté la Gazzetta dello Sport parle également d’un changement à la tête de Milan. Mais selon le quotidien Sarri et Jardim seraient les premiers choix si le club accroche une place en Ligue des Champions. Si Milan est seulement en Europa League, la Gazzetta évoque plutôt Di Francesco et Giampaolo.